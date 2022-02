Avanti un altro pure di sera sospeso per bassi ascolti

Avanti un altro pure di sera si ferma. Mediaset, infatti, ha deciso di interrompere la messa in onda della versione di prima serata del game show condotto da Paolo Bonolis. Il programma continuerà ad andare in onda nella fascia preserale di Canale 5 (dalle 18.45, tutti i giorni), mentre lascerà il posto nella prima serata domenicale ad alcuni film.

In particolare domenica prossima, 13 febbraio, la rete ammiraglia dell’azienda di Cologno Monzese, proporrà Cado dalle nubi, il film campione di incassi di Checco Zalone.

Perché Avanti un altro pure di sera viene sospeso da Mediaset? Ufficialmente non esiste una risposta, ma il motivo è legato ai bassi ascolti registrati fin qui. Domenica scorsa, per esempio, la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, è scivolata sotto il 12% di share, con soli 2.484.000 spettatori. Troppo pochi per garantire la sopravvivenza del game show, anche in considerazione dei numeri dei competitor diretti: L’Amica geniale su Rai1 sopra il 20% di share, Che tempo che fa su Rai3 (con la storica intervista a Papa Francesco) addirittura al 25% (+ il 12.8% del Tavolo).

Avanti un altro sarebbe dovuto andare in onda su Canale 5 nella prima serata di domenica dal 16 gennaio fino a inizio marzo, essendo stati previsti inizialmente otto appuntamenti. Così non sarà, visto che dopo sole quattro puntate è arrivato lo stop del Biscione.

La notizia della sospensione del programma arriva proprio nelle ore in cui fanno discutere le dichiarazioni di Paolo Bonolis sul Festival di Sanremo di Amadeus, rilasciate a R101: