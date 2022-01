Paolo Bonolis è in stato di grazia e l’abbiamo già detto. Nella prima puntata della nuova edizione di Avanti un altro! Pure di sera, il conduttore romano ha confermato di essere il perfetto anello di congiunzione tra l’alto e il basso, una virtù che, questa sera, ha raggiunto il non plus ultra in una gag dove il conduttore ha iniziato a parlare col proprio membro, citando Io e Lui di Moravia!

Niente da aggiungere. Fantastico.

Guardando all’opera il conduttore romano in questa puntata della versione serale del suo game show, densa di personaggi provenienti dal Grande Fratello Vip, sono tornate in mente le prime edizioni di Mai Dire Grande Fratello, commentate dalla Gialappa’s Band.

Anche in quel frangente, la capacità di fare spettacolo con il “capitale umano” a propria disposizione, qualunque esso sia, e l’abilità di trovare il dettaglio, anche il più impercettibile, nelle situazioni che si creavano, da spettacolarizzare e trasformare in una risata risultava una dote che in pochi hanno dimostrato di possedere.

Questo ha reso Paolo Bonolis, analizzando solamente la puntata di stasera, il migliore spot vivente per il Grande Fratello Vip, un reality che ha preso la piega che conosciamo.

In breve, Bonolis è riuscito a rendere simpatico perfino Alex Belli ed è tutto dire…

Lo stesso è avvenuto anche con una Francesca Cipriani, a volte, al limite del sopportabile.

Avanti un altro! Pure di sera: le battute di Bonolis

Nell’epopea del reality show dove regna una moralità da duemila lire, Bonolis riesce a scherzare praticamente su tutto, anche su quegli argomenti sui quali, a causa del politicamente corretto imperante sui social, non si può più ironizzare neanche col pensiero.

In questo caso, però, nessuno si scandalizza, giustamente, perché il contesto è chiaro ed evidente e il conduttore, in questo, ha un ruolo decisivo.

Una serie di battute tratte dalla puntata di stasera:

– “Hai imboccato co’ tutte ‘e scarpe!” (rivolto a Flavia Vento vittima di tentata truffa sentimentale)

– “Ti sei accoppiato a destra e a manca!” (rivolto ad Alex Belli)

– “Ecco lo zoppo!”

– “È l’unico essere vivente in natura che non può essere ingoiato intero da un pitone!” (riferendosi a Francesco Nozzolino)

– “Guarda che roba, sembra Enrico Toti!” (rivolto al Bonus, infortunato)

– “Ma lei è un c*glione!”

– “Presso chi stai in terapia te?” (rivolto a Francesca Cipriani)

– “Se la Cipriani arriva al gioco finale, chiedo asilo politico a Rai 1!”

– “Superdotato io? È mia moglie che si confonde!”

– “Come si dice in televisione… Adesso sono caz*i!”.

Come avete letto, battute hot e parolacce, favorite, ovviamente, dalla collocazione in prime time, e frecciatine, tante, al GF e a Signorini (“Io non seguo le storie di voi persone importanti!”, “Basta! Altrimenti mi trasformo in un Signorini qualunque!”, “Il gulag del GF…”).

Si potrebbe continuare all’infinito.

Bonolis inanella in continuazione battute che si cristallizzano immediatamente in mente e ci ridi su anche quando il programma va avanti. Poco male se l’origine delle freddure, a volte, risiede in qualche tormentone gossipparo che, magari, il pubblico di stasera di Avanti un altro neanche ha recepito.

Viene anche da urlare “Date un reality a Bonolis” ma forse è meglio di no.

La chiusa del conduttore romano, infine, è un capolavoro di autoironia, già vista nei promo di quest’edizione del game show:

È una trasmissione che non ha confini morali. Non ha scrittura ma solo alcuni poveracci (rivolto a Christian Monaco e Stefano Jurgens, ndr) che fanno delle domande insensate e che mettono la mia figura, dopo 40 anni, nella raccolta dell’umido televisivo! Ma va bene così!

Forse Bonolis non sarà d’accordo ma se il risultato è questo e si ride così tanto, va bene così davvero.