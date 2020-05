Emigratis, non ci sarà una nuova edizione: ecco perché

Di Giulio Pasqui lunedì 4 maggio 2020

Ci sarà una nuova edizione di Emigratis? La risposta definitiva di Pio e Amedeo.

Mentre Italia 1 rispolvera le repliche di Emigratis, tutti (ma tutti chi?) si stanno chiedendo se il programma cult di Pio e Amedeo tornerà con una nuova stagione. La risposta è no. Non ora, perlomeno. "Una nuova stagione? Siamo diventati padri, già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali", hanno detto a Radio 105 i due comici. "Purtroppo Emigratis l'abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un'edizione di Emigratis da maturissimi".

Pio e Amedeo avrebbero dovuto debuttare su Canale 5 con uno show tutto loro, Felicissima Sera. La data prevista per la partenza era il 25 marzo, ma tutto è slittato per cause di forza maggiore. "Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma in studio, avevamo fatto l'upgrade, ma purtroppo è arrivata tutta questa cosa e ci siamo fermati. Il programma è solo rimandato", hanno specificato loro. Al momento non sappiamo quando vedremo lo show. Intanto dal 4 maggio potremmo consolarci con le repliche di Emigratis. Su Italia 1, ovviamente.