Nel corso della rassegna stampa del Tg1 mattina di oggi, mercoledì 3 agosto, la conduttrice Elisa Anzaldo si è lasciata scappare una frase riferita a Giorgia Meloni che potrebbe generare qualche polemica nelle prossime ore.

Cosa è accaduto? In studio Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha commentato la curiosità, pubblicata su La Repubblica già ieri, sulla leader di Fratelli d’Italia che sarebbe passata da essere tifosa laziale a tifosa romanista, con la frase “Se peccato è, in questo caso non è il peggiore peccato di Giorgia Meloni“.

Immediata la replica di Elisa Anzaldo che, con il sorriso sulle labbra, ha detto “ce ne sono tanti altri“. Una battuta allusiva, evidentemente improvvisata, che sulla carta potrebbe comportare qualche guaio alla giornalista che di recente è tornata a condurre l’edizione serale del telegiornale di Rai1 diretto da Monica Maggioni. Molto dipenderà dalle reazioni (anche social) della Meloni e/o dei suoi colleghi di partito, che possono scegliere tra l’indignazione o l’indifferenza.

"Se peccato è, in questo caso non è il peggiore peccato di Giorgia Meloni" dice Alessandro Barbano riferendosi al passaggio da tifosa laziale a tifosa romanista fatto dalla leader di FdI. "Ce ne sono tanti altri" dice ridendo Elisa Anzaldo. Questa battuta le costerà caro? #Tg1 pic.twitter.com/wagMaPHCTH — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) August 3, 2022

D’altronde l’inizio della campagna elettorale per le politiche del 25 settembre si sta avvicinando (la partenza ufficiale è fissata per il 26 agosto – dura un mese, e termina due giorni prima del voto, quindi alla mezzanotte del 23 settembre) e le tensioni tra mondo politico e televisione aumentano. Soltanto negli ultimi giorni si sono registrati due casi ed entrambi hanno coinvolto, in un modo o in un altro, Fratelli d’Italia. Il riferimento è alle polemiche per le dichiarazioni di Ignazio La Russa sul direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano che sarebbe pronto a sottoscrivere il programma di governo di Fdi (e forse addirittura a vestire i panni di ministro) e al botta e risposta via social tra Giorgia Meloni e Corrado Formigli, a seguito dell’uccisione di Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche.