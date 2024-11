Kamala Harris vs Donald Trump: ecco dove seguire in diretta tv su Rai, Mediaset, La7 e Sky i risultati del voto per le elezioni USA 2024

America al voto: Harris vs Trump, la notte delle elezioni USA in diretta tv: dove seguire

Siamo ormai vicini al giorno della verità: Kamala Harris o Donald Trump? Chi sarà il quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti d’America? Per saperlo – salvo clamorosi colpi di scena mai mancati – dovremo aspettare la prima mattina di mercoledì 6 novembre 2024, ma queste elezioni USA certamente conservano una serie di episodi già entrati nel libro degli eventi al capitolo “eventi rocamboleschi” della storia a stelle e strisce.

Dal ritiro dalla corsa alle Presidenziali da parte dell’attuale Presidente Joe Biden ed il passaggio di consegne alla candidata (nonché vice Presidente) Kamala Harris, all’attentato choc a Donald Trump di questa estate. Fatti seguiti da vicino anche da noi, tra speciali ed approfondimenti che hanno seminato attesa e curiosità negli ultimi movimentati mesi.

Now, it’s time! E per seguire la notte americana, Rai, Mediaset, La7 e Sky hanno preparato le loro maratone fatte di conduzioni affermate, ospiti, commenti, numeri alla mano e litri di caffè. Vediamo nel dettaglio come saranno strutturate le lunghe dirette.

Elezioni USA in diretta sulle reti Rai

Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 saranno protagonisti di una maratona televisiva che inizierà alle 23:40 su Rai 1 con un’edizione speciale di “Porta a porta” in collaborazione con il Tg1, che terminerà alle 6:30. Successivamente, la programmazione continuerà con uno Speciale Tg1 fino alle 9:50.

Rai 2 si unirà al racconto proseguendolo con Speciale Tg2 dalle 10:00 fino a mezzogiorno, seguito da un nuovo Speciale Tg1 dalle 14:00 alle 15:00.

Su Rai 3 ci saranno tre edizioni speciali del Tg3: la prima inizia a mezzanotte del 5 novembre e prosegue fino alle 7:00 del mattino del 6 novembre, la seconda dalle 12:25 alle 12:55 e la terza dalle 14:50 alle 16:30.

La copertura informativa di RaiNews24 e RaiNews.it sarà continua a partire dalla mezzanotte di martedì 5.

Anche RaiRadio 1 e i Giornali Radio daranno ampio spazio alle elezioni, iniziando martedì 5 dalle 23:05 alle 2:00 con Speciale tra poco in edicola presentato da Stefano Mensurati. Seguirà Speciale Gr1 dalle 2:05 alle 6:00 condotto da Fabrizio Noli e Valeria Fraschetti. Alle 6:30 andrà in onda Speciale Radio Anch’io con Giorgio Zanchini.

Inoltre, dalle 16:05 alle 17:30 ci sarà Speciale Gr1 presentato da Massimo Giraldi e Francesca Baronio. Gli altri programmi di Radio 1 si concentreranno particolarmente sulle elezioni americane.

Elezioni USA in diretta sulle reti Mediaset

Retequattro è il canale al centro per seguire lo spoglio dei voti. Bianca Berlinguer racconterà in diretta la lunga notte americana con È sempre Cartabianca a partire dalle ore 21:30 fino alle ore 6.00 del giorno seguente. Nel corso della notte, costanti collegamenti con gli inviati negli USA e grafiche con i dati aggiornati forniti da Associated Press.

Gli approfondimenti sulla tornata elettorale proseguiranno, mercoledì 6 novembre, con Speciale Tg5 “Usa 2024 – La scelta americana, condotto da Cesara Buonamici, dalle ore 6.00 alle ore 8.00, su Canale 5, e continueranno fino alla prima serata su Retequattro, con Speciale Quarta Repubblica – Il Presidente, con Nicola Porro.

Nel corso della giornata di mercoledì 6 novembre saranno costanti gli aggiornamenti nelle edizioni dei tg e nei programmi di approfondimento Mediaset.

Elezioni USA in diretta su La7, speciali su La7d

Non può mancare la celebre Maratona Mentana. Il direttore Enrico Mentana con la redazione del Tg La7 lavorerà tutta notte per seguire i dati in arrivo. La prima finestra della serata sarà alle 23:50 – all’interno di diMartedì di Giovanni Floris – durante la quale Mentana si collegherà per commentare i primi risultati elettorali in arrivo dall’Indiana e dal Kentucky.

Dalle 00:25 di sera fino alle 9:40 del mattino, si terrà una lunga diretta con aggiornamenti in tempo reale, risultati dai vari Stati e l’evolversi della competizione tra i candidati. Durante la notte, saranno presenti ospiti in studio e in collegamento, tra cui Aldo Cazzullo, Maurizio Molinari, Federico Rampini e Alessandra Sardoni, per analizzare l’impatto delle elezioni a livello nazionale e internazionale.

La copertura per l’Election Day includerà tutti i programmi in onda durante la giornata. Dalla mattina al day time, dall’access prime time con Otto e Mezzo di Lilli Gruber ai programmi di prime time come La Torre di Babele di Corrado Augias e la seconda serata con Alessandro Barbero, la serata di lunedì 4 si concluderà con il documentario di Michael Moore Fahrenheit 11/9.

Domenica 3 e lunedì 4 novembre, su La7d (canale 29 del digitale terrestre), sarà trasmessa in prima visione TV, in prime time, la docu-serie Impeachment: American Crime Story, che racconta lo scandalo che coinvolse l’ex Presidente USA Bill Clinton e la sua stagista Monica Lewinsky alla fine degli anni ’90. Un sensazionale scandalo sessuale dalle gravi conseguenze che portò Clinton, primo Presidente nella storia degli Stati Uniti, vicino all’impeachment.

Elezioni USA in diretta su Sky Tg24

Il titolo della maratona del canale all news diretto da Giuseppe De Bellis sarà America 2024 – Harris vs Trump. Partirà dalle 23.00 del 5 novembre per terminare dopo quasi 24 ore, alle 19.50 del 6 novembre.

All’interno i collegamenti in diretta dagli headquarter di Kamala Harris e Donald Trump e da Bruxelles, Londra, Gerusalemme e Beirut, per seguire ora dopo ora gli sviluppi del voto e le reazioni internazionali, legate all’enorme impatto che l’esito delle presidenziali statunitensi avrà a livello Mondiale.

Sarà possibile monitorare l’esito del voto e le sue evoluzioni attraverso il lavoro completo della redazione, che presenterà i dati in realtà aumentata, i principali siti web e social network. Inoltre, si darà particolare rilievo agli impatti della scelta dei cittadini americani sull’Italia, con collegamenti diretti agli eventi presso l’Ambasciata americana a Roma, la Camera di Commercio Americana a Milano e l’Unione Industriale a Torino.

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla maratona:

Marco Bardazzi, Piero Benassi, Silvia Berzoni, Brian Brokaw, Amb. Giovanni Castellaneta, Martino Cervo, Roberto D’Alimonte, Marta Dassù, Mario Del Pero, Alessia De Luca, Arianna Farinelli, Paolo Garimberti, Andrea Graziosi, Paolo Magri, Maurizio Molinari, Giuliano Noci, Grover Norquist, Agnese Pini, Lorenzo Pregliasco, Christian Rocca, Giuseppe Sarcina, Silvia Sciorilli Borrelli, Stefano Stefanini, Giulio Tremonti, Marco Tronchetti Provera, Amb. Michele Valensise, Arturo Varvelli, Antonio Villafranca.