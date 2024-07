Joe Biden si ritira dalla corsa per le presidenziali: gli speciali tv

L’annuncio del ritiro di Joe Biden dalla corsa per le prossime presidenziali era ormai attesa da molti, ma forse nessuno prevedeva che sarebbe arrivato nella giornata di oggi. Eppure l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America ha annunciato poco prima delle 20:00 nostrane il suo ritiro dalla campagna per le elezioni di novembre. Per farlo Biden ha pubblicato sui suoi social un lungo messaggio, con il quale ha deciso di dare l’annuncio del ritiro. La spiegazione agli americani della scelta fatta avverrà nei prossimi giorni tramite una conferenza stampa.

Colta all’ultimo minuto dalla notizia, la redazione del Tg1 ha deciso di stravolgere totalmente la scaletta del notiziario delle 20:00. Emma D’Aquino ha poi condotto anche una straordinaria del Tg1 al termine dell’edizione classica. Su La7 In Onda si è allungato anche in prima serata, così come avvenuto su Rete 4 con Stasera Italia.

Sui canali Rai invece è stato il Tg2 ad avere l’onere di continuare a dare gli aggiornamenti sul ritiro di Joe Biden dalle prossime presidenziali. Anche qui, dopo la consueta edizione delle 20:30, Lisa Marzoli è rimasta alla conduzione di un’edizione straordinaria. Alla copertura delle reti generalista si aggiunge come sempre quella delle reti all news.

Considerando dunque il particolare momento in cui è arrivato l’annuncio di Biden – una domenica sera estiva – la copertura delle reti televisive italiane è stata tempestiva. La Rai, dopo le polemiche arrivate solo poche settimane fa per la scarsa copertura per il risultato delle legislative francesi, non si è fatta trovare impreparata, come avvenuto una settimana fa con l’attentato a Trump.

La7, invece, che sette giorni fa non era apparsa particolarmente tempestiva sulla notizia dell’attentato al presidente, questa sera ha prontamente deciso di allungare In Onda, anticipando la scelta fatta da Rete 4 con Stasera Italia. La notizia del ritiro di Joe Biden sarà al centro anche di tutti i talk della giornata di domani.