Sono state “190 puntate”, le numera Lorenzo Biagiarelli nel filmato omaggio alla ‘front-woman’ di É sempre mezzogiorno Antonella Clerici che porta a termine la seconda edizione del programma del day time di Rai 1. Lo ha fatto insieme ad un cast capace di abbracciare l’atmosfera giocosa e leggera che questo tipo di programma (ma soprattutto questa fascia) merita.

Le tipiche ultime puntate sono un happening per quasi tutti i programmi, ma a É sempre mezzogiorno lo sono un po’ di più, anche se qualche inquadratura finale ha rivelato – seppur velatamente – che la puntata di oggi è stata registrata qualche pomeriggio fa (un orologio sopra il monitor di servizio segnalava le 17 e rotti, ma è un dettaglio in più). Le ricette (Ça va sans dire) non sono mancate e per stare al passo con i tempi nelle ultime due settimane il tema principale del menù da comporre è stato legato alle idee per l’estate.

Per l’occasione, oggi i giochi abitudinali del programma hanno riservato un montepremi di 1000 euro e in studio gran parte del cast dei cuochi del programma si è presentato in abiti civili sedendosi ai tavoli come fossero al ristorante per gli assaggi dei piatti. La loro presenza altro non è che un pretesto per festeggiare un prodotto che ha risvegliato la fascia del mezzogiorno di Rai 1 fin dal suo primo anno (2020-21), dopo la chiusura de La prova del cuoco. Ieri, approfittando del traino della parata del 2 giugno al 40%, il penultimo appuntamento ha registrato una media di share molto vicina al 19% e nell’arco della stagione diverse puntate hanno portato a casa risultati tra il 15 e il 17%.

Antonella Clerici ha dato se stessa per É sempre mezzogiorno e lo si è visto fin dalla prima puntata, quando una conduttrice mantiene viva la passione e l’amore per il suo programma non c’è difficoltà che tenga. La dimostrazione più pura ce l’ha data il 24 febbraio 2022, una data in cui chiunque avrebbe voluto trovarsi ovunque tranne che davanti ad una telecamera a parlare di cucina, soprattutto dopo una lunga edizione straordinaria del Tg1 colma di immagini e notizie drammatiche nelle prime ore della guerra Russia/Ucraina. Eppure la Clerici era lì, in studio a Milano, quando diciamo professionalità pensiamo anche a questo.

Presa in giro per le sue gaffe, addolcita dai complimenti dei telespettatori al telefono per i giochi Antonella è stata “la front-woman di una band” come lei dice nei saluti finali:

Un successo è fatto di tutti noi. Lo penso veramente, da noi che siamo davanti alle telecamere ma soprattutto da chi sta dietro. Ognuno, chi sta ad ogni reparto, Stand By Me (che produce il programma), Rai, Rai 1, la regia, gli autori e tutti quanti li voglio assolutamente ringraziare perché sono loro la nostra forza.

Il gruppo di lavoro invade il campo in chiusura, si sparano i coriandoli, parte la festa e “Ci vediamo a settembre“.