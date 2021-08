È sempre mezzogiorno è alla sua seconda edizione nella stagione tv 2021-2022: Antonella Clerici ha ripreso in mano il mezzogiorno di Rai 1 e dopo un inizio travagliato nella scorsa stagione è riuscita a fare di un contenitore sostanzialmente vuoto un luogo piacevole in cui parlare di e fare cucina per tutti. Il format, prodotto dalla Stand by Me di Simona Ercolani, alterna momenti in cucina, con la realizzazione di un intero menu per mano dei cuochi ospiti della Clerici – un cast di volti vecchi e nuovi che si alternano durante la settimana – e di giochi telefonici col pubblico a casa. Il tutto condito dai commenti e dalle battute di un cast fisso, ma soprattutto dalla spontaneità e dalla professionalità (non artificiale) della Clerici.

È sempre mezzogiorno, quando va in onda

La stagione di È sempre mezzogiorno 2021-2022 va in onda dal 13 settembre 2021, su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.55 alle 13.30. Il programma è realizzato nello studio 2000 del Centro di produzione Rai di Milano di via Mecenate. Anche quest’anno non dovrebbe mancare il grande ledwall che già lo scorso anno ha portato nello studio il bosco che circonda la casa di Antonella Clerici ad Arquata Scrivia.

È sempre mezzogiorno 2021-2022, scenografia

Il tema è quello della ‘casa nel bosco’, come quella in cui vive la Clerici. L’idea iniziale del programma, infatti, era quella di realizzarlo direttamente a casa sua, ma la produzione sarebbe stata alquanto disagevole: da qui il ledwall con la telecamera che trasmette in diretta dal bosco, restituendo nello studio i colori delle diverse stagioni che attraversano l’anno di programmazione.

La casa nel bosco è stata portata in studio dai disegni e dalla creatività di Giuseppe Chiara, con la collaborazione di Paolo Zuzzi. Alberi, scoiattoli (diventati oggetto di gioco telefonico e ‘co-protagonisti’ dei momenti ludici del programma), funghi, altalene e tanto rosa sono gli ingredienti fondamentali della scenografia di È sempre mezzogiorno.

È sempre mezzogiorno 2021-2022, cast e cuochi

Come detto, il programma è condotto per il secondo anno consecutivo – e non potrebbe essere altrimenti – da Antonella Clerici. Con lei un cast di ospiti fissi e a rotazione. Vediamo quelli presenti lo scorso anno, in attesa di conoscere nel dettaglio i protagonisti della seconda stagione.

Il cast fisso è composto dal fattore Alfio Bottaro, dalla nutrizionista Evelina Flachi (aka La curatrice del benessere), dalla zia Cristina ‘Cri’ Lunardini, dalla dottoressa Sara Caponigro (Il medico in famiglia), dal maestro panificatore Fulvio Marino, e dal Signore degli aneddoti Lorenzo Biagiarelli.

Il cast dei cuochi e degli esperti che a rotazione raggiungono i fornelli della casa nel bosco della Clerici sono stati finora Mauro Improta – storica conoscenza dai tempi de La Prova del Cuoco – col figlio Mattia, Sergio Barzetti, Simone Buzzi, Natalia Cattelani, Chloe Facchini, Fabrizio Rebollini, Francesca Marsetti, Carmine D’Elia, Luca Montersino, Andrea Amadei, Sara Brancaccio, Daniele Persegani, Antonella Ricci, Angela Frenda, Ivano Ricchebono, Michele Farru, Enrico Croatti, Massimiliano Max Scotti, Gian Piero Fava, Barbara De Nigris, Roberto Di Pinto, Fabio Potenzano, Eleonora Matarrese, Jacopo e Matteo Robelli, Matteo “Matt the Farmer” Fiocco, chef Hiro Shoda, Marco Bianchi e l’amico di sempre Sal De Riso.

È sempre mezzogiorno, ricette

Tutte le ricette di È sempre mezzogiorno sono disponibili sulla pagina FB ufficiale del programma.

È sempre mezzogiorno 2021-2022, telefono: come partecipare ai giochi con la Clerici

Il numero di telefono di È sempre mezzogiorno 2021-2022 è lo 06.45789090. Per partecipare ai giochi al telefono del programma della Clerici bisogna prenotarsi al numero oppure riempire il form nel servizio GiocheRai. Il programma prevede anche puntate registrate: ecco perché è necessario prenotarsi; si viene poi sorteggiati per essere eventualmente richiamati e partecipare al programma.

Il regolamento di È sempre mezzogiorno 2021-2022 è disponibile sul sito della Rai.

È sempre mezzogiorno, streaming

Il programma va in onda in streaming su RaiPlay dove poi è disponibile on-demand.