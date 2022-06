Ospite speciale per la puntata odierna di È sempre mezzogiorno, che in quella è che la sua ultima settimana di messa in onda per questa stagione televisiva ha accolto Mara Venier, che è arrivata a Milano per fare un regalo all’amica Antonella Clerici, che ha accolto con entusiasmo la conduttrice di Domenica In.

Annunciata già nel lancio di puntata da Alfio, intento a pulire lo sgabello destinato all’ospite, la Venier è entrata nello studio di È sempre mezzogiorno nel corso della ricetta di Antonella Ricci. Dopo il suono del campanello, è partita infatti Eh…già di Vasco Rossi, sulle note della quale ha fatto il proprio ingresso Mara Venier, a cui è prontamente andata incontro Antonella Clerici, che l’ha stretta in un forte abbraccio.

La padrona di casa ha presentato lo studio alla collega, che ha detto:

Io l’ho visto nascere (riferendosi al programma, ndr), prima ancora ti avevo detto: “Quello sarà”.

La Clerici ha allora fatto indossare alla Venier il grembiule personalizzato, preparato per lei, con tanto di scritta “Zia Mara” e l’ha messa dietro i fornelli, facendole aiutare la chef Ricci nella preparazione del suo piatto. Al termine della ricetta Mara Venier si è accomodata sullo sgabello, per poi tornare a cucinare con Giampiero Fava, con cui non sono mancate battute e scambi ironici.

La Venier ha continuato ad affiancare Antonella Clerici nella preparazione delle ricette, prima con Sal De Riso e poi con Mattia e Mauro Improta, parlando dell’appuntamento della scorsa settimana di Domenica In Show e dell’ultima puntata di Domenica In che andrà in onda domenica 5 giugno, con un orario ridotto per cedere la linea alle 16:00 allo speciale del Tg1 per seguire i festeggiamenti per il Giubileo della Regina Elisabetta II.

Mara Venier è rimasta fino al termine della puntata, accompagnando la Clerici nel tavolo finale dove ha salutato i telespettatori mangiando una fetta di salame con il pane. “Sei l’ospite ideale” ha commentato la conduttrice di È sempre mezzogiorno.