Non è più tempo di rivalità, a maggior ragione al femminile. La partecipazione di Annalisa al concerto di sabato sera di Elodie al Mediolanum Forum di Assago (insieme hanno cantato Mon Amour e Ciclone) mette la parola fine alle chiacchiere su una presunta rivalità tra le due cantanti, entrambe figlie di Amici di Maria De Filippi, sempre più protagoniste della scena pop italiana.

Annalisa contro Elodie, vero solo nella parodia tv

“Chi è la regina del pop italiano? Elodie? No! La regina è Annalisa. Chi è la prima in classifica? Annalisa! Quante lauree c’ha Elodie, lo sapete dire? Zero! Popolo ballate con me e non con Elodie. Uh Elodie se l’è presa, anche oggi l’ho stesa, uh, non ti sei mai ripresa, non mi fare l’offesa“, dice Annalisa nella riuscita versione parodia messa in scena da Brenda Lodigiani a GialappaShow, il programma di Tv8 con la Gialappa’s Band.

La pace tra le signore della tv

Segnali di una certa tendenza alla pacificazione tra donne del mondo dello spettacolo nostrano erano arrivati nei giorni scorsi anche sul fronte televisivo. A Domenica In il 29 ottobre l’abbraccio tra la padrona di casa Mara Venier e la collega Simona Ventura, dopo anni di tensioni e veleni. Nel 2015 ospite di Daria Bignardi a Le invasioni Barbariche, la Ventura pronunciò una frase diventata cult: “Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene“. La Venier rispose a stretto giro: “Beh poverina Simona, porella, io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia! Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, capisco Simona, che è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è andata a Tirana (si riferiva ad Agon Channel, Ndr)“.

Il rapporto tra le due donne si deteriorò ulteriormente dopo che l’attuale conduttrice di Citofonare Rai2 si separò da Gerò Carraro – figlio di Nicola, a sua volta attuale marito della timoniera di Domenica In.

Sincerità o ipocrisia?

Che si tratti di ponderata strategia professionale e di ipocrite riappacificazioni di facciata o che invece sia sincera volontà di ricucire i rapporti importanti che segnano le esistenze, poco importa. Il risultato è che, almeno nel discorso pubblico, l’antagonismo tra donne sempre più spesso si trasforma in gioco di squadra.

Così la Ventura posa davanti ai fotografi sorridente accanto a Barbara d’Urso (è accaduto sempre il 29 ottobre all’Auditorium Conciliazione a Roma in occasione della presentazione di Shukran, film tratto dall’omonimo libro di Giovanni Terzi – futuro marito della Ventura – e prodotto dalle italiane Addictive Ideas di Emanuele Berardi, figlio della d’Urso), che fino a pochi mesi prima era considerata ostile ed “escludente”. Ed ancora, mercoledì scorso la Venier raggiunge nello studio torinese di È sempre mezzogiorno Antonella Clerici per festeggiare il di lei 60esimo compleanno. Ribadendo che le antiche ostilità tra le due signore della tv sono ormai state messe alle spalle. Qualche tempo fa da Costanzo Antonellina confessò che “con Mara ho fatto delle litigate storiche“, in particolare nella stagione 2001-2002 “una litigata a Domenica In che tremavano i muri, perché io venivo dal successo de La Prova del Cuoco e quindi erano anni di crescita professionale importanti, lei tornava a Domenica In dopo un lungo periodo di assenza…chiaramente metti due prime donne insieme, qualcosa deve succedere…“. Il giorno del compleanno come occasione per mandare messaggi di amicizia e solidarietà: Barbara Palombelli, conduttrice di Forum, che interviene in diretta nella trasmissione della dirimpettaia, È sempre mezzogiorno, per farle gli auguri.

Ora non resta che attendere un featuring tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, una collaborazione tra Romina Power e Loredana Lecciso e, chissà, un governo con Elly Schlein e Giorgia Meloni.