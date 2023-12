Non è scontato uno scambio di auguri in diretta tra due dirimpettaie televisive, come lo sono Barbara Palombelli e Antonella Clerici. La conduttrice di Forum, però, in virtù di “una grande e forte amicizia” ha deciso di aprire la puntata odierna dedicando proprio un pensiero alla collega che oggi compie 60 anni.

“Oggi è una data particolare, è il 6 dicembre e la mia amica Antonella Clerici festeggia un importante compleanno – compleanno che io ho superato da moltissimo. Però, come sapete, a volte c’è rivalità tra le persone che conducono programmi televisivi. Ecco, tra me e Antonella c’è un grande e antica amicizia, c’è tanto affetto. Ci vediamo poco purtroppo, però ci vogliamo bene e allora questo è un augurio, con un grande applauso caloroso da Forum, per Antonella in questa data speciale” ha spiegato Barbara Palombelli in apertura di trasmissione.

Il video è stato poi riproposto all’interno di È sempre mezzogiorno, che oggi ha ospitato numerosi videomessaggi di auguri per la sua conduttrice. Mara Venier è arrivata a sorpresa anche in studio per portare direttamente i suoi auguri ad Antonella Clerici, insieme ad un mazzo di rose rosse.

Nel vedere il filmato con Barbara Palombelli, la Clerici ha avuto anche modo di rivelare un retroscena rimasto finora inedito. “Quando ho deciso di lasciare La Prova del Cuoco, la prima persona a cui l’ho detto è stata Barbara Palombelli” ha svelato. La scelta si riferisce al 2018, quando dopo sedici edizioni da lei condotte Antonella Clerici decise di lasciare La Prova del Cuoco.

Le due, a distanza di due anni, si sono poi ritrovate nuovamente a sfidarsi nella fascia del mezzogiorno televisivo, in quella che la Clerici definisce “una sana rivalità”. “Tante rivalità che sono montate spesso sono invece sane rivalità. Ci vogliamo davvero bene” ha infatti spiegato la conduttrice.