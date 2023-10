C’è tanto bisogno di pace nel mondo, a maggior ragione in questo periodo funestato da guerre le cui immagini riempiono anche i canali televisivi italiani. Per questo non si può non accogliere con piacere quanto accaduto nelle ultime ore in tv o nei pressi della stessa. Ci riferiamo alla domenica di pace vissuta da Simona Ventura.

Dopo la diretta di Citofonare Rai2 questa mattina come sempre al fianco di Paola Perego, nel pomeriggio l’abbraccio con Mara Venier. Una riappacificazione ‘aiutata’ dalla partecipazione di SuperSimo a Ballando con le stelle, di cui Domenica In si occupa – anche per ‘obblighi’ aziendali – ogni settimana.

Ci voleva #BallandoConLeStelle per siglare la pace tra Simona Ventura e Mara Venier 🥹#DomenicaIn pic.twitter.com/eU2d6wxvk5 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 29, 2023

Pochi minuti dopo all’Auditorium Conciliazione a Roma l’incontro con Barbara d’Urso con tanto di photocall condiviso in occasione della presentazione di Shukran, film tratto dall’omonimo libro di Giovanni Terzi (compagno della Ventura) prodotto dalle italiane Addictive Ideas di Emanuele Berardi (figlio della d’Urso), all’interno della kermesse “Alice nella città” al festival del Cinema di Roma.

Giornata particolarmente intensa per Simona Ventura oggi. Non solo la pace in diretta TV con Mara Venier… @Simo_Ventura @carmelitadurso pic.twitter.com/NEaSPgMSBZ — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) October 29, 2023

Perché Simona Ventura e Mara Venier avevano litigato?

Le tensioni tra Ventura e Venier avrebbero origini famigliari; infatti, la prima è stata legata per 8 anni a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, a sua volta attuale marito della conduttrice di Domenica In. Con la fine della relazione tra Ventura e Carraro, si sarebbero verificate una serie di incomprensioni, evidentemente sanate soltanto oggi pomeriggio in diretta tv. In realtà i problemi tra le due signore della tv nacquero già prima della rottura con Gerò. Nel 2015 ospite di Daria Bignardi a Le invasioni Barbariche, la Ventura pronunciò una frase diventata cult: “Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene“. La Venier rispose a stretto giro: “Beh poverina Simona, porella, io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia! Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, capisco Simona, che è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è andata a Tirana (per Agon Channel, Ndr)“.

Perché Simona Ventura e Barbara d’Urso avevano litigato?

A giugno 2023 Simona Ventura spiegò con queste parole i mancati rapporti con la collega Barbara d’Urso, anche nel periodo in cui entrambe lavoravano a Mediaset: “Non vado da Barbara D’Urso perché non voglio e perché non mi invita. Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata“.