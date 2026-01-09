Don Matteo è una sicurezza: 24,8% di Share alla prima stagionale, Forbidden Fruit largamente staccato. I dati Auditel dell’8 gennaio 2026

Don Matteo, 15 stagioni e non sentirle. La fiction Rai si conferma uno dei capisaldi aziendali a Viale Mazzini. In principio era Terence Hill, ora tocca a Raoul Bova. Nel mezzo Nino Frassica, ma il risultato non cambia. Anzi, aumenta anche grazie alla partecipazione di guest star importanti come Diletta Leotta. Le sorprese in Don Matteo non sono finite, ma alla prima puntata della 15esima stagione il risultato è già perentorio: 24,8% di Share. Chi ne fa le spese, in termini di concorrenza, è Forbidden Fruit su Canale 5: la soap di Cologno Monzese ottiene il 12,3% di Share. Per Cologno Monzese è una brutta caduta, ma si tratta comunque di rischio calcolato.

L’azienda è rinfrancata dai risultati che ottiene con le fiction di produzione interna. Recentemente il successo de A testa alta, con Sabrina Ferilli, ha messo Mediaset in condizione di reinvestire sulle serie tv di propria fattura. I titoli di importazione scricchiolano, ma in termini di gestione si tratta di una falla sopportabile e ampiamente superabile.

Don Matteo fa crescere Raiuno, Forbidden Fruit accusa il colpo su Canale 5

Rai2, passando alle emittenti cadette, arriva al 6% di Share con Ore14Sera. Il contributo di Milo Infante, anche in fascia serale, è determinante per raggiungere determinate medie stagionali. La terza rete di Viale Mazzini, invece, punta su Moonage Daydream che si ferma all’1,9% di Share.

Rete 4, per quanto concerne le reti cadette di Cologno Monzese, conquista il 6,4% di Share grazie a Dritto e Rovescio. Stesso discorso ed egual punteggio per quanto riguarda Italia Uno che ripropone Harry Potter e L’ordine della fenice. Il maghetto più famoso del cinema conquista l’affetto degli estimatori, i quali di settimana in settimana riguardano volentieri i capitoli della saga. In attesa della serie che, però, non verrà trasmessa in chiaro ma sulla piattaforma streaming HBO Max. Arriverà in Italia dal prossimo 13 gennaio 2026.

Scotti torna a salire nel preserale

La7 raggiunge il 7,1% di Share con PiazzaPulita: gli approfondimenti di Corrado Formigli e la sua squadra di cronisti chiamano a raccolta un folto numero di interessati. Tv8, il canale in chiaro di Sky, invece preferisce puntare sui classici. Torna La maschera di Zorro che porta all’emittente il 2,1% di Share. Nove, per quel che riguarda Warner Bros Discovery, si rifugia in Natale a Pemberley Manor toccando l’1,9% di Share.

Il canale 20 punta su Speed ottenendo l’1,8% di Share. Rai4 si attesta sull’1,2% di Share con The Outlaws, mentre Viaggio in paradiso su Iris arriva all’1,7%. RaiMovie tiene grazie allo 0,8% di Share con Il delinquente del Rock ‘n Roll. MasterChef conquista il 3,8% di Share su SkyUno, arrivando addirittura a toccare il 4,6% nel secondo episodio della trasmissione. Chi, invece, rimane stabile è Gerry Scotti nel preserale generalista italiano ottenendo il 25,9% di Share con La Ruota della Fortuna condotta insieme a Samira Lui. Affari Tuoi si ferma al 23,5% di Share.