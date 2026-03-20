Don Matteo 15 chiude superando il 23%, Forbidden Fruit in caduta libera. I dati Auditel del 19 marzo 2026

Don Matteo conferma un’altra stagione di successo con ascolti in costante crescita settimana dopo settimana. Il finale della fiction più attesa non poteva deludere gli affezionati. La serie di Raiuno chiude superando il 23% di Share, precisamente al 23,3%, lasciando fan e appassionati al prossimo anno per capire da che punto occorrerà ripartire. Diversa la situazione a Cologno Monzese: dalle parti di Mediaset, per contrastare la rete ammiraglia di Viale Mazzini, hanno scelto di puntare ancora su Forbidden Fruit.

La soap tuttavia sembra vivere un momento di stanca. Pier Silvio Berlusconi ha fatto capire che, in primavera, ci saranno tante novità importanti. A partire dal ritorno in televisione de I Cesaroni. La fiction Mediaset si arricchirà di tante produzioni originali, nella speranza che possano cogliere nel segno come hanno fatto altri titoli importanti prodotti da Cologno Monzese nel recente passato. Al momento Forbidden Fruit, che è una soap di importazione, supera leggermente il 12% di Share, arrivando al 12,1%, ma non basta per impensierire la concorrenza.

Don Matteo 15 chiude col botto: 23,3% di Share

Le reti cadette vanno su altre scelte: Rai2 ripropone Ore 14 Sera ottenendo il 4,4% di Share, mentre Rai3 sceglie Splendida Cornice che le permette di guadagnare il 5,6% di Share. Geppi Cucciari e i suoi ospiti riescono a fare la differenza in prima serata. Ancora meglio Rete4 che, con Dritto e Rovescio, arriva al 5,8% di Share. Italia Uno, invece, si spinge al 6,9% di Share. Balzo in avanti molto importante ottenuto con i film di Checco Zalone: Mediaset e Medusa sono legati a doppio filo e cercano di unire il proprio potenziale per fare la differenza tra grande e piccolo schermo.

La7 ritrova, invece, PiazzaPulita al 6,6% di Share. Il canale in chiaro di Sky, Tv8, scommette ulteriormente sullo sport in chiaro: il confronto di Europa League tra Aston Villa e Lille si attesta sul 2% di Share. Nove punta sulla comicità con OnlyFun – Comico Show. Il sodalizio vincente, composto dai Panpers e Belen Rodriguez, garantisce alla WBD il 2,6% di Share. La Mummia totalizza un punto in meno sul Canale 20 fermandosi all’1,7% di Share.

De Martino allunga nel preserale: Gerry Scotti accusa il colpo

SWAT, su Rai4, non va oltre l’1,5% di Share. Iris ottiene l’1,4% di Share con Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills. Le Paludi della Morte su RaiMovie cresce di poco arrivando all’1,7%. Un punto in più per Pechino Express su SkyUno che arriva al 2,7% di Share. Il preserale generalista italiano ripropone la sfida fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Gerry Scotti si ferma al 22,8% di Share mentre Stefano De Martino raggiunge il 24,1% di Share. Il divario, in questa occasione, è leggermente più largo ma la battaglia catodica è ancora nel vivo e le percentuali restano in costante mutamento per un confronto che rimane piuttosto agguerrito in termini numerici.