Dal 2022 i PanPers sono al timone di Only Fun, il programma comico in onda sul NOVE ogni giovedì sera, con ascolti importanti e ottenendo il favore del pubblico e della critica (non così scontato). Andrea Pisani e Luca Peracino – questi i nomi dei due comici e conduttori – sono affiancati, in questa edizione, da Belen Rodriguez dopo le quattro precedenti accanto ad Elettra Lamborghini.

Nella cornice dello storico Teatro Galleria di Legnano si avvicendano cavalli di battaglia, monologhi e personaggi esilaranti dal ritmo incalzante e all’insegna del buonumore, in compagnia di una squadra di nomi sempre più ricca. Nella prima puntata, c’è stato Alessandro Siani, insieme agli sketch di Angelo Pisani, Antonio Ornano, Barbara Foria, Enrico Bertolino, Federica Cacciola, Federico Basso, Marta e Gianluca, Peppe Iodice, Pino e Gli Anticorpi, Raul Cremona e Valentina Persia.

Abbiamo intervistato i PanPers parlando del loro impegno nel programma, di quanto la comicità possa essere un terreno non così semplice e del loro spettacolo teatrale “Bodyscemi” e del loro primo incontro (all’asilo, per la precisione). Qui sotto potete ascoltare e vedere l’intervista video ai PanPers su TvBlog.

Chi sono i PanPers

Nel 2008 partecipano al Laboratorio del Cab41 a Torino e in seguito entrano a far parte prima del Laboratorio Zelig di Torino e poi in quello di Milano; successivamente nel 2009 approdano alla trasmissione Colorado, come parte del cast fisso per anni e nel 2019 come conduttori. Nell’autunno 2021 partecipano allo show comico di Italia 1 Honolulu in veste di autori e conduttori accanto a Francesco Mandelli e Fatima Trotta ma la vera consacrazione come conduttori avviene nel 2022 con il programma del canale Nove Only Fun – Comico Show in cui sono stati affiancati per le prime 4 edizioni da Elettra Lamborghini e invece, a partire dalla prossima, condivideranno il palco con Belen Rodriguez.

Nel corso degli anni Andrea e Luca hanno avuto la possibilità di cimentarsi anche in avventure cinematografiche partecipando ai film Fuga di Cervelli (2013) di e con Paolo Ruffini, Guglielmo Scilla, Frank Matano e Olga Kent e I Babysitter (2016) di Giovanni Bognetti con Francesco Mandelli, Diego Abatantuono e Paolo Ruffini, Cambio Tutto (2020) di Guido Chiesa. Oltre alla collaborazione professionale, ormai consolidata, i ragazzi hanno anche preso parte a diversi progetti, cinematografici e televisivi, singolarmente. Luca nel 2012 ha partecipato alla fiction tv di Riccardo Milani Una grande famiglia e nel 2015 al film di Paolo Costella Matrimonio al Sud con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Debora Villa. Andrea, invece, nel 2015 ha preso parte al film Belli di papà con Diego Abatantuono, Matilde Gioli, Francesco Facchinetti, per la regia di Guido Chiesa che lo ha diretto anche nei film Classe Z (2017) di cui è protagonista, nella commedia del 2018 Ti presento Sofia, dove ha recitato accanto a Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti.

Nel 2022 è stato protagonista della commedia di Giovanni Bognetti Il Mammone, accanto a Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro e prossimamente lo vedremo nel nuovo film di Guido Chiesa 30 notti con il mio ex, accanto a Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti. Andrea, inoltre, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Oltre alle diverse esperienze cinematografiche e televisive, Andrea e Luca hanno collezionato diversi successi anche grazie alla loro attività sui social.