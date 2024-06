Lapsus da sorridere quello che stamani Domenico Marocchi ha regalato durante uno dei suoi interventi a Unomattina estate nella puntata di oggi, 6 giugno 2024.

Il giornalista e inviato parlando delle celebrazioni per gli 80 anni dello Sbarco in Normandia (il 6 giugno 1944 è la data storica legata all’evento in cui circa 156mila uomini delle truppe alleate sbarcarono su cinque spiagge della Normandia, un fatto che ha segnato l’inizio della riconquista dell’Europa continentale da parte delle truppe alleate a discapito della Germania nazista), ha commesso una gaffe che in poco tempo ha già raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni in giro per il web.

“156 uomini sbarcavano in Lombardia” dice Marocchi sostituendo per sbaglio il nome della Nazione a quello della regione italiana.

Un innocente lapsus di parole giustificato dal suono somigliante delle due parole “Normandia – Lombardia” che però può contare su immediato giro del web a suon di battute: “L’idroscalo di Milano in effetti è un diretto sbocco sull’Oceano Atlantico” scrive @RassegnataS, “Como beach è il settore scelto dagli alleati per l’avanzata” prosegue @Tiugnau e ancora “Sbarcarono a Orio al Serio“.

Anche Alessandro Greco (qui la sua intervista su TvBlog) la prende sul ridere. Riconsegnando la linea a Marocchi per l’intervento successivo, chiede scherzosamente al giornalista “Volevo sapere come procedere lo sbarco in Lombardia“. Con i social già pieni della clip-gaffe, Marocchi che fa? Palla al balzo e ci costruisce sopra un momento dedicato quasi esclusivamente a quanto generato dal web per il suo errore:

“Come dicono i giovani di oggi, abbiamo sfamato. C’è stata una piccola gaffe, un piccolo lapsus ‘cara Signora Longari’ (cit.) e quindi, invece che sbarco in Normandia e uscito Lombardia. Arrivano battute di ogni tipo“.

La clip è stata ripresa da due delle pagine più cliccate del momento ovvero Prossimi Congiunti e Il grande Flagello giungendo quasi alle 100mila visualizzazioni.