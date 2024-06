“Dove siamo di casa?” ha ripetuto incessantemente Alessandro Greco nel corso del collegamento con Ilaria Grillini. A noi verrebbe da dire che la prima impressione è che lui non sia di casa a Unomattina Estate, dove fatica nel debutto ad inserirsi in ogni spazio a lui affidato.

I collegamenti sono il suo tallone d’Achille, ma anche lo spazio in cucina lo mette in difficoltà quando non gli viene mostrata la domanda da porgere all’ospite in collegamento.

Direi che la spontaneità è la cifra di questo debutto di #UnoMattinaEstate 🥶 pic.twitter.com/Jh2bxEC8jU — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 3, 2024

La sua compagna di conduzione, Greta Mauro, sulla carta più a suo agio con un programma di infotainment, non risulta più sciolta in questo debutto. A differenza di Greco, di cui si percepisce l’imbarazzo in alcuni segmenti (anche quello del pubblico da casa quando cerca a tutti i costi di creare gag divertenti), Mauro risulta tesa e ingessata.

L’apertura con la cronaca non la agevola, mentre poi, con uno spazio sulla moda, recupera la sua confort zone, quella di Top. Fra i due nella coppia dovrà essere lei a guidare Greco in Unomattina Estate. Questo mette in luce alcune debolezze della coppia di conduttori, che dovranno nel corso delle settimane essere sostenuti da un lavoro autorale che tenga conto delle loro specificità.

Sorprendente però come il più centrato in questo debutto risulti Domenico Marocchi, alla sua seconda edizione di Unomattina Estate. A lui viene affidato il classico intermezzo di notizie e curiosità. Marocchi esegue però quello che potrebbe essere un compitino scolastico con freschezza e preparazione. Per chi come lui durante la stagione invernale attraversa l’Italia da nord a sud, l’estate potrebbe essere la giusta stagione per vederlo alla conduzione.

Unomattina Estate non contiene sorprese per quanto riguarda i contenuti. Si passa dallo spazio sulle diete, alle ricette in cucina, ai collegamenti con le inviate. Menzione d’onore nel finale allo spazio curato da Pino Strabioli, che apre questo segmento con il ricordo di Virna Lisi.

Per Greco e Mauro un debutto che mostra tutto il lavoro che li attende per questa estate. Un kick off che ha il sapore di una prova generale, per un programma che in maniera insolita va in onda dallo studio 3 di Teulada. Unomattina da sempre infatti è radicato a Saxa Rubra, centro di produzione abbandonato per questa edizione estiva. Anche questo ha complicato un debutto rispetto al quale si può solo migliorare.