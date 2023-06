Prima reazione post puntata di Unomattina estate: dove sono stato? cosa è successo? Ah sì, c’è Timperi, la Autieri e Marzullo. Ma in mano al telespettatore, esattamente, cosa rimane? Intanto un dejà-vù. Il ritorno alle tre ore di diretta ci ricorda che Unomattina è stata – in origine – una maratona di ore e ore di live senza divisioni, ma a flusso continuo.

Oggi lo stesso programma ha ripetuto l’operazione seppur mantenendosi equidistante dalla cronaca. È diviso in tre parti, ma il suo contenuto, si è trasformato in una maionese impazzita, fatto di spazi random spesso sconclusionati. La causa, in primis, è il maledetto tempo tiranno che non dà modo di poter approfondire, l’altro riguarda le continue interruzioni da parte di Tiberio Timperi.

Innegabile, è lui il padrone di casa. Timperi, detto a mani basse, di come si conduce un contenitore del mattino ne sa certamente a bizzeffe e ne saprà ancor di più a settembre quando tornerà a Rai 2 per I fatti vostri. Ha già tastato l’ambiente di Unomattina in versione daily nel 2017, quando condusse l’edizione estiva in coppia con Valentina Bisti. Nel contesto della conduzione in coppia – lo abbiamo visto – è stato capace di fare un passo indietro, ma ora che la strada è tutta da percorrere in solitaria, corre il rischio di sovrastare qualsiasi ospite creando un blackout nello svolgimento dei temi affrontati.

“Firenze è la città del mio cuore, per cinque anni sulla carta d’identità c’era scritto che ero residente“, “racconto un’esperienza personale…“, “Ho chiamato…“, “Sono stato…”, “Ho visto…“. Timperi sarà pur bravo a conquistarsi il pubblico con un linguaggio famigliare, senza troppi fronzoli, ma gli eccessivi passaggi autoreferenziali risultano stucchevoli. Una certa moderazione sarebbe sempre consigliata, in generale.

Si dice tanto sulla mission del Servizio Pubblico e, in verità, grosso modo l’obiettivo è rispettato. Dove sta il neo? Gli argomenti sono pressoché la fotocopia di quelli già citati in tutte le edizioni di Unomattina, con la sola differenza che siamo in estate. Se nella serie invernale, ad esempio, si parla di caffè e delle sue qualità, in quella estiva il tema è stato ripreso paro paro con l’aggiunta scenografica dei cubetti di ghiaccio.

Poi, se di rincari si è già trattato tanto negli scorsi mesi, perché appesantire il tutto ammazzando la voglia di vacanze alle 9 del mattino occupando un quarto d’ora di programma? Pensate che nella prima ora di trasmissione, l’argomento rincari ha occupato più tempo di tutti gli altri momenti più ‘leggeri’.

Involontariamente o no, il tema diventa persino ingombrante, sottraendo quel lato frivolo che dovrebbe essere identitario di Unomattina estate. I contenuti della trasmissione non possono annullare l’anima del programma.

Il segmento di Unomattina estate ‘Show’ con l’Autieri

Dopo aver saputo quali scarpe mettere in caso di alluce valgo, alle 10 e qualche minuto entra a gamba tesa lei, Serena Autieri. Ci ricorda quanto è bello essere italiani leggendo un gobbo, mentre sullo sfondo sventola a rallenty una mega tricolore. La spontaneità è un’utopia nel suo angolo. Tutto è scritto, pseudo-teatrale, molto parlato (anche troppo).

L’apertura con il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Luca Goretti, lo spazio sull’imprenditoria italiana, i 100 anni dell’Opera Festival dell’Arena di Verona: argomenti punteggiati dalle immancabili cantate dell’Autieri che diventano un atto di affetto verso il Made in Italy.

Certo, l’aria del varietà al mattino è proprio un’altra cosa. Ci ha abituati bene un certo Rosario Fiorello, ma per carità, eviterei paragoni.

Gigi Marzullo oramai si è inciso un’altra stelletta al petto, quella di fedele spalla destra alla conduttrice. L’esperienza di Dedicato ha generato un format: il Marzulliere, degno erede di Sottovoce, ma in versione daytime. Cinque minuti in cui Marzullo mette in pratica tutto il suo talento da curioso intervistatore con domande tipiche del suo stile che – non si sa come – ricevono sempre risposte altrettanto secche, dirette, precise. La sua ‘vittima’ oggi è stata una piacevolissima Milena Vukotic (che in pochi minuti salva pure il resto), resasi anche protagonista anche di un bel duetto insieme all’Autieri sulle note di La vie en rose di Edith Piaf.

Alle 11, chiuso lo “show” (NB. tra molte, molte virgolette) ritorna Tiberio Timperi per fare esattamente ciò che ha lasciato in sospeso un’ora prima per portarlo avanti fino a fine programma.

Ma che succede? Ma cosa è andato in onda fino ad ora? Passa il tempo e – letteralmente – ci si dimentica cosa è andato in onda poco prima. Che confusione.

La Autieri e Marzullo in questo contenitore sono spremuti in mezzo come un sandwich della quale non ricordi nemmeno il gusto. Il segmento dello “show” sarebbe stato più opportuno inserirlo come atto ultimo delle tre ore di diretta, non sfruttandolo come un segnalibro.

La prima puntata è andata, le correzioni sono sempre in tempo per essere approntate. Sarà una lunga estate, comunque.