Tra gli ospiti della ventottesima puntata di Domenica IN anticipati dal nostro HIT pochi giorni fa, Zia Mara Venier ha ospitato Stefano de Martino, amico della conduttrice nonché protagonista di STEP – Stasera tutto è possibile su Rai 2. L’ospitata è stata l’occasi0ne per ripercorrere i passaggi chiave che hanno portato oggi l’ex ballerino di Amici (oggi giudice del serale) ad essere tra i volti della prima e seconda serata della rete diretta da Massimo Lavatore.

Di curioso, fin da subito, è il suo ingresso e lo scambio di battute con Mara Venier: “Abbiamo tolto le poltrone (sono seduti su dei semplici sgabelli) perché fa più giovane dato che qualcuno ha detto che qui bisogna svecchiare *ride, ndr* mi vien da ridere“. Il riferimento va immediatamente a ciò che è accaduto poche settimane fa, dunque alla battuta dell’ex componente del cast del contenitore domenicale di Rai 1, Pierpaolo Pretelli, che ha generato una crepa nei rapporti tra Mara e il giovane (nota di cronaca: la frecciata ha nuovamente scatenato i fan di Pretelli su Twitter).

Inizia l’intervista con Stefano de Martino, si parte dai progetti che lo vedono impegnato:

Mi diverto, è un lusso fare questo lavoro. Un passo alla volta, piano piano, ho fatto alcune cose. Quando riguardo alcune scene di quello che ho fatto penso sempre di essere fortunato perché lavoro con degli amici. Questo rende il lavoro più bello del mondo ancora più bello, siamo una famiglia.

La danza nella sua vita, una passione rimasta tale ora lasciata da parte:

In questo lavoro bisogna avere consapevolezza di quello che fai e come lo fai. Ad un certo punto ho capito che, nonostante abbia avuto bellissime esperienze nella danza, non potevo vivere solamente di questo. A me piace fare la differenza, ma sapevo di non farla. Può darsi che nel mestiere di showman io posso fare la differenza perché posso farlo a modo mio.

La storia di suo papà, ballerino:

Lui all’inizio mi ha negato gli inizi nel mondo della danza, non voleva che io studiassi. Mi proteggeva per non avere delusioni.

La nascita di Bar Stella:

E’ stato lo sfondo della mia infanzia, il posto che mio n0nno ha costruito per noi. La mia famiglia è stata orfana di questa attività perché ad un certo punto ha chiuso. Per glorificare la vita dei miei nonni ho deciso di continuare a tenere vivo il Bar stella e l’abbiamo fatto in tv.

Stefano de Martino come papà: “Io provo a dare del mio meglio, però alla fine i giudici dell’operato sono i figli. Ora sta con sua mamma” un allaccio per citare anche Belen Rodriguez: “Sì, ci vediamo molto spesso“:

Quando diventi padre, capisci anche quanto ti hanno amato i tuoi genitori. E’ inspiegabile. Ho voglia di diventare ancora papà, magari sì. Ho ancora tempo.

In questo momento de Martino si dice: “Sereno, felice e contento”.