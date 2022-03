Domenica in e gli ospiti della ventottesima puntata

Domenica 27 marzo 2022 a partire dalle ore 14 l’appuntamento è con la ventottesima puntata della stagione 2021-2022 di Domenica in, lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo diretto e condotto da Mara Venier. Vediamo insieme ora gli ospiti, i temi, le anticipazioni della nuova puntata di Domenica in.

Si parte alle ore 14 con il consueto aggiornamento sulla situazione del conflitto in Ucraina insieme ad Alberto Matano in studio, quindi in collegamento dallo studio centrale del Tg1 la direttrice Monica Maggioni e da Parigi Giovanna Botteri. Poi si entra nel vivo del programma con la parte intrattenimento, ma sempre agganciandosi alla terribile guerra in corso, con l’arrivo di un grande amico di Mara e di Domenica in, ovvero Shel Shapiro, che canterà il pezzo “L’uomo che sa“, cover dl brano di Bob Dylan “Masters of War”.

Arriva poi nello studio di Domenica in il giudice del serale di Amici di Maria De Filippi Stefano De Martino, per una lunga chiacchierata con zia Mara e l’ingresso poi di due amici di Stefano, ovvero Vincenzo De Lucia (nei panni di Mara) e Francesco Paolantoni. Torna poi Shel Shapiro per una lunga chiacchierata che prenderà le origini dal suo nuovo album “Quasi una leggenda“. Nel corso della sua partecipazione a Domenica in, Shel canterà alcuni brani di questo suo nuovo lavoro discografico.

Presenza ormai quasi fissa di Domenica in quella di Arisa che torna per animare lo spazio delle “Canzoni a richiesta” e con lei torna Vito Coppola con cui animerà una vera e propria lezione di ballo. Per lo spazio letterario in studio con Mara ci sarà Walter Veltroni che presenterà il suo libro “La scelta“. Nel corso della chiacchierata fra Mara e Veltroni ci saranno delle sorprese musicali per l’ex sindaco di Roma presentate dal buon Shel Shapiro.

Puntata quindi molto ricca e piena di tanti sapori la numero ventotto di Domenica in, in onda su Rai1 il 27 marzo 2022 a partire dalle ore 14, come sempre diretta e condotta da Mara Venier.