Domenica in e gli ospiti della quinta puntata

Torna domenica 17 ottobre puntuale come sempre alle ore 14 dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo l’appuntamento irrinunciabile per tanti italiani con Domenica in, lo storico programma di Rai1 diretto e condotto anche quest’anno da Mara Venier. Qui da TvBlog vi diamo conto, come sempre, dei protagonisti della quinta puntata che saranno ospiti di Mara per tenere amabilmente compagnia al pubblico che sceglie questo programma nel variopinto pomeriggio televisivo del giorno di festa.

Si parte con una lunga intervista con Nino D’Angelo, da molto tempo assente dal piccolo schermo, che presenterà da Mara il suo ultimo album dal titolo “Il poeta che non sa parlare” a cui farà seguito un libro di racconti e di poesie. Ci sarà poi uno spazio nel corso della quinta puntata di Domenica in sul Dopo Ballando, ovvero commenti e dichiarazioni sulla puntata numero uno di Ballando con le stelle in onda dalla sera prima. In studio con Mara per questo spazio Albano, Alessandra Mussolini e Guillermo Mariotto.

Si parlerà poi di un caso di cronaca, quello cioè di Luana D’Orazio, la giovane di Pistoia morta tragicamente stritolata in una fabbrica tessile. In studio il suo fidanzato e la sua mamma con anche alcune testimonianze filmate inedite. Ospite di Mara poi Pierpaolo Pretelli, il giovane e simpatico concorrente di questa edizione di successo di Tale e quale show che alcuni rumors lanciati da alcuni autorevoli organi stampa pare stia pensando di fare la proposta di nozze alla sua adorata Giulia Salemi proprio davanti alle telecamere di Tale e quale show, varietà che lo vede fra i protagonisti il venerdì sera dalle frequenze della Rete 1.

Torna poi il gioco telefonico che si chiamerà “Pronto chi canta“. In sostanza il pubblico si prenoterà attraverso un numero telefonico che comunicherà Mara ed il gioco consiste nel fatto che il telespettatore da casa dovrà proseguire a cantare la canzone che sarà intonata da un ospite da studio (domani c’è Albano) esattamente dal punto in cui lui si sarà fermato.

Questi dunque alcuni temi ed ospiti della puntata numero cinque della stagione 2021-2022 di Domenica in che vedrà il ritorno in sala del pubblico ed il cui appuntamento resta fissato alle ore 14 del 17 di questo mese dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.