Domenica In, torna il pubblico in studio

È in arrivo un altro bel segnale di ritorno alla normalità. Secondo quando apprende TvBlog, infatti, da dopodomani – 17 ottobre – tornerà nello studio di Domenica In il pubblico. Si tratta della prima volta per Mara Venier con il pubblico in loco da quando è scoppiata, a febbraio-marzo 2020, la pandemia da Covid-19.

Le novità per la prossima puntata di Domenica In non finiscono qui. È previsto, infatti, come scrive anche il sito Che tv fa, un gioco telefonico che dovrebbe chiamarsi ‘Pronto chi canta?‘. Il meccanismo prevede che il telespettatore risponda al telefono senza salutare, bensì continuando a cantare la canzone suonata in studio dall’orchestra fino all’attimo subito precedente.

Non sarebbe previsto un premio, in quanto il gioco viene inteso dagli autori di Domenica In prima di tutto come un momento di spettacolo, anche per cercare di fornire maggiore leggerezza all’atmosfera del contenitore domenicale, che da questa stagione deve fare i conti con la concorrenza diretta di colossi di Canale 5 come Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin.

Ovviamente, anche nel corso della prossima puntata di Domenica In non mancheranno le interviste di Mara Venier, vero segno distintivo del programma che va in onda in diretta dallo studio 3 Fabrizio Frizzi a partire dalle ore 14. Nelle prossime ore su TvBlog vi anticiperemo, come sempre, i nomi degli ospiti (la scorsa, andata in onda in versione ridotta per la partita della Nazionale in Nations League, è stata tutta dedicata a Ballando con le stelle, al via domani sera).