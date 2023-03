Buone notizie in arrivo per gli appassionati di Domenica In. Infatti, il contenitore di Rai1 condotto da Mara Venier – di recente ‘premiata’ da Tananai in diretta nazionale – si allungherà e concluderà la sua stagione soltanto domenica 11 giugno. E lo farà, con un appuntamento speciale, in onda dall’auditorium di Napoli e non dagli studi di Roma, da dove regolarmente viene emessa la storica trasmissione. Il motivo dello spostamento è legato al 60esimo compleanno del centro di produzione del capoluogo campano (fu inaugurato il 7 marzo del 1963). Il vice direttore Prime Time e Intrattenimento Rai Fabio Di Iorio nelle scorse ore ha spiegato:

Volevamo il calore di Napoli per chiudere in bellezza Domenica In. E non è detto che, in futuro, non si possa realizzare qui l’intero programma.

Anche Da Noi… A ruota libera con Francesca Fialdini andrà in onda fino all’11 giugno, ma non è previsto nessun trasloco.

Tornando a Domenica In, quella dell’11 giugno sarà l’ultima puntata inedita della stagione, perché in quella successiva andrà invece in onda una di rimontaggio, con il Meglio di, dalle ore 14.00 alle 15.35. A quel punto la linea passerà prima al Tg1-Meteo e poi allo spettacolo delle Frecce Tricolori (quest’anno si celebrano i 100 anni dell’aeronautica militare).

Al momento Domenica In, che da due anni si trova a sfidare lo speciale di Amici di Maria De Filippi, dovrebbe essere confermata nel palinsesto della prossima stagione (stando a quanto scrive Il Giornale d’Italia, dovrebbero essere presentati proprio a Napoli il 28 giugno), con la conduzione di zia Mara. Tuttavia, manca ancora la conferma ufficiale, che arriverà soltanto nelle prossime settimane. Stesse positive vibes riguardano anche Da noi… a ruota libera, che viene proposto nel pregiato slot del pomeriggio domenicale sulla rete ammiraglia della tv pubblica ormai dal 2019.