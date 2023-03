Domenica in, Tananai regala il suo disco d’oro a Mara Venier

Che il ragazzo fosse speciale, lo si era già capito e oggi a Domenica in lo ha dimostrato ancora. Il suo pezzo dell’ultimo Festival di Sanremo “Tango” racconta la storia d’amore di una coppia (Olga e Maxim) e della loro figlia Liza, che si ritrova a fare i conti con l’invasione russa dell’Ucraina. Una storia raccontata nel video che lancia il pezzo ed in cui si vedono dapprima i due ragazzi mentre hanno una vita normale scandita da viaggi e dalla quotidianità nella città Smolino, nella provincia ucraina di Kirovohrag, vita questa che poi cambia radicalmente quando Maxim viene mandato al fronte per combattere. Nel video vediamo anche la vita di tutti i giorni dei profughi che sono stati costretti a lasciare il loro paese. Un brano di grande spessore sociale e direi anche morale, che denota la grande maturità non solo artistica di Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Remusino, nato a Milano, ma cresciuto a Cologno Monzese, ma anche di essere umano.

Tananai oggi era ospite di Domenica in, nel penultimo segmento del programma diretto e condotto da Mara Venier e dopo la consueta intervista di zia Mara e l’esibizione di Alberto con il suo pezzo “Tango“, Mara doveva consegnargli il disco d’oro per le copie vendute del suo album “Rave eclissi”. Ma qui succede una cosa fuori scaletta che ha sorpreso Mara e pure tutto il pubblico, Tananai ha deciso seduta stante di regalare quel disco d’oro a Mara, che stupita ha subito chiesto se era davvero sicuro di volerglielo donare davvero. La risposta di Alberto è di quelle che lasciano senza fiato, piene di sincerità e di affetto verso Mara: “si certo, se ti piace la canzone“.

Un gesto più unico che raro da parte di un cantante e di cui Mara è rimasta sinceramente commossa, come si nota nel video che ha postato poco fa a corredo di un post in cui lei racconta quanto capitato oggi pomeriggio negli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma:

“Lavoro da tanti anni (tranquilli presto andrò in pensione…) ma sono rimasta molto colpita da questo gesto così affettuoso e unico (chi altro l’avrebbe mai fatto?)nei miei confronti da parte di Tananai. Grazie davvero sei nel mio cuore ragazzo con un animo nobile e generoso….la zia ti vuole bene”

Spesso si raccontano cose negative, cose brutte che accadono in televisione, in un epoca in cui il “politicamente corretto” impera, ecco un momento di tv sincero e totalmente positivo. La società di questi tempi appare sempre più concentrata sull’apparenza e sempre meno sulla sostanza. Questo gesto di Tananai ci riporta a credere che la sostanza può contare ancora di più rispetto all’apparenza e per fortuna domani è lunedì….