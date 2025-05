Gli ospiti della puntata di oggi, domenica 23 febbraio 2025, di Domenica In, in onda dalle 14:00 alle 17:10 con la conduzione di Mara Venier per il settimo anno consecutivo (e la sedicesima edizione in complesso) compongono, come sempre, un panorama variegato.

Anche questa settimana, il programma prevede numerosi ospiti, tra momenti dedicati all’attualità e altri al mondo dello show-biz. Non mancano le interviste di Mara Venier ai personaggi del mondo dello spettacolo: attori, conduttori televisivi e cantanti, pronti a raccontarsi tra confessioni e momenti di divertimento.

Il programma, in onda in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, a Roma, può vantare anche la presenza di una band, composta da otto elementi e diretta da Maestro Stefano Magnanensi, ma anche da un corpo di ballo composto da otto ballerini e ballerine. La regia è di Duccio Forzano.

Domenica In, ospiti oggi 23 febbraio 2025

da Sanremo Cristicchi, Gabbani, Masini e… Topo Gigio

La puntata si aprirà con alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo: saranno ospiti in studio Simone Cristicchi con il brano “Quando sarai piccola” e Francesco Gabbani con il brano “Viva la vita”, mentre Marco Masini che si è esibito con Fedez nella serata dedicata alle cover, accennerà al pianoforte ad alcuni suoi grandi successi tra cui “Ci vorrebbe il mare”. Settembre, vincitore della sezione nuove proposte della kermesse, si esibirà con il brano “Vertebre”. A Domenica In, inoltre, arriva Topo Gigio, protagonista al ‘Festival di Sanremo’ con Lucio Corsi, sarà al centro di un simpatico incontro con Mara Venier.

Mara Venier intervista Claudia Ciampa

Per lo spazio attualità, in studio la signora Claudia Ciampa, mamma del piccolo Ethan, rientrata con suo figlio giovedì dagli Stati Uniti, con lei anche l’Avvocato Gian Ettore Gassani e la nonna del piccolo Ethan e Luciana Aiello.

Il cast di Belcanto e Vanessa Scalera

Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio, saranno in studio per la nuova serie tv Belcanto, che andrà in onda su Raiuno da lunedì 24 febbraio. Vanessa Scalera sarà invece ospite per presentare la quarta stagione di Imma Tataranni.

Domenica In su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.