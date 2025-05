Si chiama Belcanto ed è la serie tv di Rai 1 che riporta il dramma in costume sulla tv pubblica. Con un volto che è diventato famoso al grande pubblico proprio grazie a una serie ambientata nel passato, ovvero Vittoria Puccini. È lei a interpretare la protagonista di questa nuova serie, una donna che fugge da un difficile presente per cercare di dare un futuro migliore alle figlie, tramite il talento del canto e dell’opera classica nell’Italia di metà Ottocento. Scaldate l’ugola, preparatevi a cantare e proseguite nella lettura per saperne di più!

Belcanto, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta, per quattro prime serate e altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 17 marzo.

Belcanto su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Belcanto in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Belcanto serie tv, quando inizia?

La data di debutto della serie tv è stata fissata a lunedì 24 febbraio 2025, alle 21:30, su Raiuno.

Belcanto, il cast

A Vittoria Puccini (Elisa di Rivombrosa, Non mi lasciare, La Fuggutiva) è stato affidato il ruolo della protagonista Maria. Al suo fianco attori già noti al pubblico come Antonio Gerardi, Carmine Recano, Vincenzo Ferrera e Giacomo Giorgio. Con loro, le giovani Adriana Savarese e Caterina Ferioli.

Vittoria Puccini è Maria Cuoio;

è Maria Cuoio; Carmine Recano è Domenico Bernasca;

è Domenico Bernasca; Giacomo Giorgio è Enrico De Marchi;

è Enrico De Marchi; Caterina Ferioli è Antonio Cuoio;

è Antonio Cuoio; Adriana Savarese è Carolina Cuoio;

è Carolina Cuoio; Vincenzo Ferrera è il Maestro Crescenzi;

è il Maestro Crescenzi; Andrea Verticchio è Saverio Nappi;

è Saverio Nappi; Nicolò Pasetti è Pavel Falez;

è Pavel Falez; Serena De Ferrari è Maddalena Bellerio;

è Maddalena Bellerio; Antonio Gerardi è Iginio Cuoio;

è Iginio Cuoio; Andrea Bosca è Giacomo Liotti;

è Giacomo Liotti; Andreas Pietschmann è il Principe Richter.

Belcanto serie tv, trama

Belcanto è la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), e della loro fuga da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), e inseguire il sogno del canto a Milano.

Le tre donne sono destinate a entrare nel mondo dorato e spietato dell’Opera di metà ‘800, ma dovranno scontrarsi con inganni, tradimenti e passioni travolgenti. Maria, segnata da un misterioso segreto che nasconde alle figlie, spinge Antonia verso il successo, ma la ribelle Carolina sembra possedere una forza e un carisma che nessuno aveva previsto.

Sospese tra sogni di fama, gelosie e lotte di potere, si troveranno a confrontarsi con la durezza del mondo che hanno scelto. Belcanto è una storia di lotta per la libertà, che spinge le protagoniste a sfidare non solo il destino, ma anche loro stesse.

Belcanto, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa c’è Carmine Elia (Mare Fuori, La Porta Rossa, Sopravvissuti), mentre il soggetto di serie è a cura di Federico Fava, Antonio Manca e Mariano Di Nardo, che hanno anche scritto le sceneggiature, con Andrea Valagussa, quest’ultimo head writer. A produrre Rai Fiction e Lucky Red, con Umedia, in collaborazione con Ufunds e in partecipazione con Newen Connect.

Belcanto serie tv è una stora vera?

No, la storia raccontata è frutto della fantasia degli sceneggiatori, ma il contesto storico in cui Belcanto è ambientata è assolutamente vero, così come alcuni dei personaggi che i protagonisti incontrano durante le loro avventure sono realmente esistiti.

Dov’è stata girata Belcanto?

Numerose le location di Belcanto, girata nella primavera del 2024: dopo il Lazio (a Tivoli) e la Campania (a Napoli), il set si è spostato in Lombardia. Qui le scene sono state girate a Stezzano, nella Bergamasca (nella Villa Caroli Zanchi), a Pavia (al Teatro Fraschini e sulla Strada Nuova) ed a Brescia (al Teatro Grande, in cui sono state girate le scene ambientate alla Scala di Milano). Riprese anche in Emilia Romagna, a Piacenza (in piazza Sant’Antonino ed al Teatro Municipale).