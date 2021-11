Domenica in e il ricordo di Giampiero Galeazzi nella nona puntata

AGGIORNAMENTO:

A seguito della scomparsa nelle scorse ore di Giampiero Galeazzi, la nona puntata di Domenica in subirà alcune variazioni. Ad apertura di trasmissione Mara Venier dedicherà un ampio spazio al suo grande amico e compagno di avventure di alcune edizioni di questo programma. Lo spazio dedicato a Pierfrancesco Pingitore e al Bagaglino slitta alla decima puntata.

Ecco i riflessi filmati di una puntata di Domenica in del gennaio del 2019 in cui Giampiero Galeazzi fu ospite della sua amica Mara :

Domenica in e gli ospiti della nona puntata

Puntualissimi, come sempre, domenica 14 novembre a partire dalle ore 14, gli affezionati telespettatori di Domenica in torneranno a sintonizzarsi su Rai1 pronti a seguire un nuova puntata dello storico contenitore del primo canale della televisione pubblica diretto e condotto da Mara Venier. Un nuovo carico di ospiti, temi, situazioni, fra intrattenimento ed informazione saranno serviti ai telespettatori che vorranno passare il pomeriggio del giorno di festa in compagnia della loro conduttrice televisiva preferita.

Come di consueto TvBlog è lieto di informarvi del menu che sarà proposto al pubblico di Rai1 per la nona puntata di questo programma. Si parte ad inizio puntata con il ritorno dello Spazio Covid, necessario per informare il pubblico di Rai1 rispetto all’evoluzione di questa emergenza sanitaria che torna di attualità con l’arrivo dell’inverno, l’aumento di contagi e la terza dose del vaccino che da dicembre potrà essere somministrata anche alla fascia d’età dai 40 anni in su. All’interno di questo spazio si ospiterà il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il professor Francesco Le Foche, in collegamento la virologa Ilaria Capua ed il direttore di Libero Alessandro Sallusti. Si riprende quindi da questa puntata di Domenica in il filo diretto fra gli esperti ed il pubblico di Rai1 rispetto a questo importante tema, facendo intanto un po’ il punto della situazione.

Per la musica in studio con Mara per una lunga intervista Arisa, fra i concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle e probabile vincitrice. Poi ci sarà una lunga ed interessante pagina di Domenica in dedicata a Pierfrancesco Pingitore, il creatore, insieme a Mario Castellacci, del Bagaglino, la nota compagnia comica romana con sede al Salone Margherita, che ha animato tanti programmi televisivi, ricordiamo Biberon, Creme Caramel, sia in Rai che in Mediaset. Si parlerà ovviamente dei tanti protagonisti di quelle esilaranti serate televisive, citiamo Oreste Lionello, Pippo Franco, Pamela Prati, Valeria Marini, Leo Gullotta, Martufello e tanti altri.

Ospite poi di Mara un’amica di Domenica in, ovvero l’attrice Valeria Fabrizi, attualmente impegnata, con grande merito, in Ballando con le stelle il sabato sera sempre sulla Rete 1 della Rai (sabato Claudia Gerini ballerina per una notte). Torna poi Pierpaolo Pretelli che si esibirà nelle vesti di un John Travolta in stile “Febbre del sabato sera” e nel menu di Domenica in numero nove il gioco che farà il suo ingresso trionfale nel contenitore diretto e condotto da Mara Venier,

Appuntamento dunque per tutto questo (e magari molto altro) per domenica 14 novembre a partire dalle ore 14 su Rai1 per la nona puntata della stagione 2021.2022 di Domenica in con Mara Venier.