Torna domenica l’appuntamento irrinunciabile per il pubblico di Rai1 con Domenica in, il premiato e premiante programma d’intrattenimento più visto del pomeriggio del giorno di festa della tv pubblica (e alcune volte di tutta la tv). Vediamo insieme dunque gli ospiti che faranno visita a Mara Venier, padrona di casa e direttore artistico di questo varietà. Si parte subito con un grande amico di zia Mara e personaggio poliedrico del panorama musicale italiano: Achille Lauro.

Se c’è un personaggio cui il termine controverso calza a pennello, questo è Achille Lauro. Il giovane cantante veronese ha diviso, divide e certamente dividerà il pubblico per il personaggio che è, oltre che per tutto ciò che il suo modo di essere suscita nel pubblico e più precisamente nel mondo dei media, sempre alla ricerca di ciò che sfugge al cono di luce, questo per mostrare quel qualcosa che fa scandalo, che porta alla discussione e a tutto ciò che ne consegue, alla ricerca di ascolti e di contatti in primis.

Ebbene nell’attuale universo mediatico cui Lauro si disegna con una sua stella, ben attecchiscono le polemiche che gli girano attorno. In tutto questo e anche al di fuori di tutto questo esistono poi i rapporti umani che si basano su di uno sguardo, su una frase, su una pacca sulla spalla, oppure in genere su di gesto d’affetto. Certamente il rapporto di amicizia che vede uniti Achille Lauro e Mara Venier è un qualcosa di vero e di concreto, oltre tutte le sovrastrutture di cui sopra e in base a tutto ciò che Achille Lauro torna da zia Mara nella puntata numero ventiquattro di Domenica in, che andrà in onda in diretta dagli studi Frizzi Rai di Roma domenica 27 febbraio a partire dalle ore 14 su Rai1. Nel corso della sua ospitata Lauro riceverà anche una targa consegnata dal Ministro degli esteri della Repubblica di San Marino, per la sua vittoria al concorso Una voce per San Marino, che gli permetterà di partecipare al prossimo Eurovision song contest a Torino,

Ovviamente Achille Lauro non sarà l’unico ospite della prossima puntata di Domenica in che vedrà susseguirsi persone e personaggi uniti dall’affetto e dall’amicizia per la padrona di casa del principale programma della domenica di Rai1. Ospiti di Mara poi Fedez e Lillo, direttamente dal varietà di Amazon prime “Lol” e sempre per il mondo delle sette note in studio con Mara Irama che canterà il suo pezzo sanremese e il nuovo singolo. Per il cinema intervista di Mara all’attore Edoardo Leo per il docu-film su Gigi Proietti e Stefano Accorsi per il lancio della nuova fiction di Rai1 “Vostro onore”.

Altro pezzo forte della puntata numero ventiquattro di Domenica in sarà la partecipazione di Arisa, che dopo una intervista e una sua esibizione, sarà protagonista di una sorpresa che gli farà il suo amico Vito Coppola. Puntata quindi molto spumeggiante ed imperdibile quella del 27 febbraio di Domenica in con zia Mara, il cui appuntamento è fissato come sempre dalle ore 14 su Rai1.