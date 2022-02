Domenica in e gli ospiti della ventiduesima puntata

Corre veloce su un binario a senso unico il treno che ha come destinazione la fine di maggio quando porterà a compimento la stagione 2021-2022 di Domenica in, lo storico contenitore della prima rete della Rai reduce da una inebriante puntata post Festival di Sanremo che ha segnato un record in fatto di ascolti. E si riparte proprio dal Festival di Sanremo appena terminato il percorso della puntata numero ventidue di Domenica in. Si riparte già dalle ore 14 in apertura di trasmissione con lo spazio Tutti pazzi per Sanremo che avrà in studio nella veste di opinionisti il giudice di Ballando con le stelle Fabio Canino, quindi l’esperitissimo in tema di “canzonette” Marino Bartoletti e ancora il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo Pierluigi Diaco e l’ex parlamentare e ora alla guida del varietà del sabato notte di Rai1 Ciao maschio, Nunzia De Girolamo.

Un parterre di opinionisti già ben rodati che torneranno a parlare del Festival di Sanremo dei record diretto e condotto da Amadeus. Ma ad animare questo spazio ci saranno come sempre anche i cantanti protagonisti di questa ultima edizione del Festival della canzone italiana. Si parte da una coppia piuttosto frizzante, almeno leggendo le cronache festivaliere, ovvero Donatella Rettore con Ditonellapiaga. Quindi tre ragazzi fortissimi usciti da questo Festival 2022, ovvero Dargen D’Amico (con occhiali da sole d’ordinanza), il “ciuffoso” Rkomi e the last but not the least Tananai.

Ma si continuerà a parlare del Festival di Sanremo anche negli spazi di Domenica in dedicati alle interviste a cuore aperto di zia Mara con il bel tenebroso Fabrizio Moro, il cantante dalle mani di forbice Michele Bravi e l’attrice il cui tempo non conosce confini Ornella Muti.

Una puntata dunque quella del 13 febbraio di Domenica in la cui impronta Sanremese si farà sentire e non potrebbe essere altrimenti dopo il successo della scorsa settimana al teatro Ariston del programma diretto e condotto da Mara Venier. Appuntamento dunque a domenica a partire dalle ore 14, subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 con la puntata numero ventidue di Domenica in.