Mara Venier ha aperto oggi la puntata di Domenica In in maniera diversa dal solito, dovendo raccontare quanto vissuto negli ultimi giorni. “Una settimana molto difficile“ la definisce la conduttrice, che poi prosegue nel racconto:

Sono stata operata due volte ai denti: lunedì ho fatto un lungo intervento da un dentista qui a Roma. Nei giorni successivi qualcosa non è andato bene, sono dovuta andare dal professore Valentino Valentini – che ringrazio – maxillo-facciale del Policlinico Umberto I, che mi ha operato venerdì per cercare di risolvere qualche problema. Non so quanto ci vorrà, ma per me è importante oggi essere qua e superare anche da un punto di vista psicologico un piccolo trauma che ho subito. Ringrazio il professore Valentini, tutto il suo staff, Villa Margherita, dove sono stata ricoverata venerdì, ma oggi sono qua e sono sicura che ce la farò.

La conduttrice, che poi ringrazia anche la squadra che lavora a Domenica In, oltre che il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, presente in studio, ricorda l’infortunio del giugno dello scorso anno, quando fu costretta ad andare in onda con il gesso e poi con un tutore:

Evidentemente giugno non mi porta bene: la prima puntata l’anno scorso avevo il piede rotto, oggi sono con qualche difficoltà. Non vi preoccupate se per caso poi non parlo più, poi mi riprendo perché ho qualcosa dentro che mi può dare fastidio.

Di certo anche in questa occasione Mara Venier dimostra grande professionalità nella scelta di andare comunque in diretta per tre ore, nonostante la difficoltà a parlare: una decisione che porta non solo il direttore Coletta a rinnovare la stima per la conduttrice, ma anche il pubblico a entrare ancora di più in empatia con la “zia Mara”, come la Venier ama farsi chiamare anche dai propri ospiti. Ricordiamo che Domenica In, che non sarà in onda settimana prossima per lasciare spazio agli Europei di Calcio con la partita Inghilterra-Croazia, terminerà fra tre settimane, domenica 27 giugno.