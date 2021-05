Domenica IN si allunga fino alla fine di giugno 2021

Si presenta la fotocopia di un anno fa, anche Domenica IN si allunga fino alla fine di giugno. L’annuncio è arrivato all’inizio della 34° puntata del contenitore domenicale condotto da Mara Venier, giunta al terzo anno consecutivo (con ipoteca sul quarto) da padrona di casa. “Me lo ha comunicato il direttore di rete Stefano Coletta questa mattina, lo saluto” dice la conduttrice salutando i suoi ospiti per aprire il comparto dedicato all’informazione sulla pandemia.

Domenica IN si aggiunge ai programmi del daytime mattutino e pomeridiano di Rai 1 che sono stati i prescelti al prolungamento oltre il normale periodo di trasmissione. Come vi abbiamo anticipato da un retroscena del nostro Hit lo scorso 23 febbraio, l’anno televisivo per programmi come Unomattina (più la versione del weekend), Oggi è un altro giorno, Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno e Vita in diretta non scadrà con la fine di questo mese e l’inizio di giugno.

L’ultima puntata quindi sarà in onda il 27 giugno. Per il programma della domenica di Rai 1 si tratta comunque non si tratta di una novità: nella storia di Domenica IN dalla quarta alla decima edizione, parliamo dunque di un lasso di anni che vanno dal 1980 al 1986 (le annate di Pippo Baudo e l’unica di Mino Damato), il termine è arrivato proprio durante le ultime settimane di giugno. L’evento si è ripetuto l’anno scorso, per la 44° edizione toccando il record di oltre 40 puntate.

Aggiungiamo anche una nota curiosa che va ad incrociarsi con uno degli eventi che la Rai e Rai 1 seguirà da vicino: la puntata di domenica 20 giugno andrà in onda poco prima della terza partita degli Europei di Calcio Italia – Galles che sarà alle ore 18.