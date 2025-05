A Domenica In, tanti Big di Sanremo hanno preso poco sul serio l’esibizione in playback, boicottandolo in tanti modi diversi.

Durante il consueto speciale di Domenica In interamente dedicato al Festival di Sanremo, condotto da Mara Venier, abbiamo assistito, lungo tutta la puntata, ad una sorta di “protesta” collettiva da parte della maggior parte dei Big in gara che, oggi, si sono esibiti con performance in playback, evidentemente poco gradite.

Alcuni esempi (spiegati nel dettaglio, nel nostro live): il vincitore Olly si è concesso un bagno di folla durante la canzone mentre Rocco Hunt ha tirato fuori una tazzina dalla tasca, fingendo di prendere il caffè e tuffandosi anche lui, poco dopo, tra il pubblico; Bresh, invece, ha utilizzato un fiore al posto del microfono mentre Rose Villain l’ha proprio capovolto, utilizzandolo al contrario; Sarah Toscano, invece, ha battuto le mani durante l’esibizione mentre Gaia ha ballato e cantato senza microfono.

Anche Settembre, il vincitore nella categoria Nuove Proposte, Stash e Joah Thiele, durante le loro performance, non hanno prestato attenzione al microfono mentre Elodie, particolarmente senza peli sulla lingua oggi, non è apparsa entusiasta di far finta di cantare la sua canzone (“Il favoloso playback mi aspetta…”).

Questi comportamenti fanno facilmente supporre che il playback è stato imposto alla maggior parte dei cantanti ospiti di Domenica In e che solamente pochissimi artisti, come ad esempio Lucio Corsi e Francesca Michielin, hanno potuto beneficiare dell’esibizione dal vivo.

Queste reazioni stizzite (ma divertite allo stesso tempo) non avrebbero avuto senso se la produzione avesse lasciato ai cantanti la libertà di scegliere se esibirsi dal vivo o in playback (o nel cosiddetto half playback).

Chissà se Domenica In , l’anno prossimo, deciderà di ridisegnare questo speciale e rivedere la scelta di far esibire gli artisti in playback oppure, alla luce di quanto è accaduto oggi, di lasciarlo appositamente per assistere a nuove reazioni dei Big in gara. Nell’epoca del FantaSanremo, è lecito pensare anche a questa eventualità.