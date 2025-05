Elodie è esplosa durante la consueta puntata speciale di Domenica In, dedicata al Festival di Sanremo 2025.

La cantante, che all’ultimo Festival ha presentato la canzone Dimenticarsi alla sette, durante la Finale, ha fatto parlare di sé per aver disertato l’intervista a Rai Radio 2. Stando ad alcuni rumors, Elodie si sarebbe arrabbiata a causa di un vestito strappato.

Nel parterre di giornalisti e ospiti presenti all’Ariston, Davide Maggio è intervenuto, facendo una domanda esplicita a riguardo ed Elodie, che fino a quel momento aveva dichiarato di aver vissuto una serata emotivamente stressante, ha smentito fermamente queste voci, ripetendo a più riprese il termine “caz*ata”:

Sono caz*ate che scrivete voi, come al solito. È stata una serata emotivamente difficile. Vi inventate le cose. Nessuno mi ha strappato il vestito, è una caz*ata. Ma ti pare che mi arrabbio perché mi strappano un vestito, ma che sono rincoglionita? Un vestito è un vestito. Scrivete ogni tanto delle caz*ate. Ma mi fate davvero così cretina? Mi arrabbio per un vestito? Sono una persona abbastanza intelligente, non mi arrabbierei con nessuno se mi strappassero un vestito. Me lo strappo adesso!

Elodie, quindi, ha ripercorso nei dettagli ciò che sarebbe accaduto ieri sera al termine della sua esibizione:

Nessuno mi ha toccata. Nessuno mi ha fatto del male. Ero incaz*ata al termine dell’esibizione. Non ho fatto l’intervista perché sono andata da mio papà. Rendete le cose più interessanti di quello che sono. Lavoro con l’emotività. Ero scossa. Ce l’avevo con me.

Dopo aver messo un punto alla polemica, Elodie, infine, è anche intervenuta in difesa di Giorgia, trovando irrispettoso il fatto che la cantante e la sua canzone La cura per me non siano riuscite ad entrare nella cinquina finale: