“Devo dare una grande notizia: il gioco di Domenica In condotto da Pierpaolo Petrelli era talmente bello, forte, eccezionale ce l’hanno portato via. Lo vogliono in America, in Canada, in Francia, in Inghilterra. Insomma, noi non abbiamo più l’esclusiva. Purtroppo era troppo bello e troppo forte. Lo volevano in tutto il mondo e noi glielo abbiamo dato! Noi siamo molto disperati e tristi“. Così Mara Venier ha annunciato con grande autoironia la cancellazione del gioco telefonico di Domenica In partito soltanto due settimane fa con il coinvolgimento di Pierpaolo Pretelli.

Curiosa di vedere questo nuovo gioco con Pierpaolo Pretelli e Zia Mara ❤️ #ilmusichiere pic.twitter.com/QUxkcH6jAb — Pezzidicuore_prelemi (@Nanna905) November 28, 2021

Mara Venier a Domenica In riporta lo storico quiz “Il Musichiere” coinvolgendo Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo si esibisce anche in una coreografia ispirata al musical Mamma Mia #DomenicaIn #PierpaoloPretelli #MaraVenier #IlMusichiere #Spettacolinews #Prelemi pic.twitter.com/WsOQ624JDj — spettacolinews (@Spettacolinews_) November 28, 2021

Nella puntata di oggi di Domenica In il gioco telefonico è stato sostituito dall’omaggio (simpatico modo per mascherare le lacune autoriali) a Il Musichiere, storico gioco musicale condotto da Mario Riva e diretto da Antonello Falqui.

Ad eseguire dal vivo i brani è stato proprio Pierpaolo Pretelli, accompagnato dalla band diretta da Stefano Magnanensi. I primi concorrenti, invece, sono stati da una parte Alba Parietti e Federico Lauri e dall’altra Elisa Isoardi e Alvise Rigo, con Bobby Solo giudice. Il risultato in definitiva è stato un momento goliardico, anche se dalla durata un po’ eccessiva.

A voler fare i maliziosi si potrebbe dire che la parabola di Pretelli, diventato popolare prima grazie a Striscia la notizia, di cui è stato velino, e poi al Grande Fratello Vip, di cui è stato concorrente, a Domenica In non è stata delle più fortunate: da conduttore del gioco telefonico (iniziato male), a sostituto di Mara Venier infortunata a corista dell’orchestra. Per la serie ‘ad maiora‘!