Sperando di non peccare di cinismo e di mancanza di sensibilità, esclamiamo tutti insieme: che bel momento di tv ieri, quando Mara Venier è entrata nello studio di Domenica In visibilmente affaticata, con un bernoccolo in testa e zoppicante, con tanto di piede fasciato!

Gli sceneggiatori l’avrebbe scritta così più o meno: la conduttrice si tiene il ghiaccio sulla fronte e nel frattempo racconta di essere caduta dietro le quinte durante la pubblicità; tranquillizza il marito che si trova all’estero, si mostra dispiaciuta per quanto accaduto, quindi spiega di non riuscire ad andare avanti. Chiede che a portare a termine la puntata sia Pierpaolo Pretelli. Pochi secondi dopo ecco il colpo di scena. Meraviglioso.

Mara Venier si siede e al microfono inizia ad urlare “Io non mollo! Me devono abbatte!”. L’orchestra fa il resto, e così parte “Io sono ancora qua, eh già“, la sigla dal 2018 di Domenica In. E giù sguaiate risate in studio, dove il pubblico dedica alla Venier una standing ovation, come si fa in uno stadio con un maratoneta che senza più forza nelle gambe si trascina in pista fino al traguardo perché “me devono abbatte!“.

“Io non mollo. Me devono abbattere!” Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

"Io non mollo. Me devono abbattere!" Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

Forza Mara

Una scena televisivamente di grande impatto (la puntata ha fatto registrare il record di ascolti) con Mara Venier mattatrice assoluta. Probabilmente la conduttrice ad oggi in grado meglio di tutti di gestire gli imprevisti della diretta, facendo quella cosa che non ti insegnano in nessuna scuola di televisione (forse in quella che Renzo Arbore potrebbe dirigere sì) e che tecnicamente si chiama buttarla in caciara.

Nei programmi in differita tagliuzzati e montati (la famosa post produzione) e senza diretta cosa sarebbe rimasto di tutta questa meraviglia televisiva? Soltanto il bernoccolo e lo spavento per zia Mara.

P.S. Forza Mara, te devono abbatte’!