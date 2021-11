Decimo appuntamento con epilogo triste per Domenica IN oggi pomeriggio. A causa di una brutta caduta di Mara Venier durante uno spazio pubblicitario, la puntata ha subìto un arresto prima del suo normale orario di chiusura.

Al termine di una delle ultime pause, Domenica IN non torna in onda nell’immediato. Rai 1 quindi è costretta a prolungare l’attesa con un rullo di promo d’emergenza finché il programma non è potuto riprendere. Dopo qualche minuto ecco comparire Pierpaolo Pretelli, da solo:

Bentornati, io mi trovo in una situazione un po’… sono un po’ scosso perché c’è stato un piccolo incidente per Mara, ma speriamo che tutto si risolva al più presto.

Il maestro Stefano Magnanensi fa da spalla al ragazzo spiegando cosa è accaduto: “E’ scivolata durante la pubblicità“. La trasmissione è andata comunque avanti, per quanto si potesse cercare di fare il possibile.

Impossibile non cogliere tutti i difetti e le limitazioni sulla conduzione affidata in extremis a Pretelli: non avere piena concentrazione su ciò che si sta facendo davanti a milioni di spettatori crea molta confusione. Lanciato come un futuro Fiorello, Pierpaolo si è mostrato debole, smarrito davanti al celebre “show che deve andare avanti“. Chiaro, è comprensibile il contesto in cui si è ritrovato: se gli autori decidono che tu sei designato a portare avanti la carovana, altro non puoi fare. L’arma dell’improvvisazione si sarebbe potuta meglio gestire con più asciuttezza, ma ben 30 minuti di trasmissione in sua mano sarebbero stati francamente una mannaia.

Il gioco telefonico va comunque in scena, sebbene ancor più disastrato di quanto raccontato da Massimo Galanto con un dietro le quinte movimentato per prestare cura alla conduttrice. Chi chiama per giocare non fa altro che chiedere “Dov’è la Zia Mara?” (a testimoniare quanto lei è l’anima di Domenica In). Lei rientra dopo circa una decina di minuti, è zoppicante. Pierpaolo la attende al centro dello studio chiedendo una standing ovation del pubblico.

Sono caduta, voglio rassicurare mio marito che non è neanche in Italia – dice Mara con un pacco di ghiacchio sulla fronte – Va tutto bene Nicola. Ho preso una bella botta in testa, una storta, son caduta di faccia con gli occhiali. Unica cosa: non me la sento di continuare.

Inizialmente prova a lasciare il testimone a Pretelli che probabilmente sperava nella prosecuzione con Mara: “Vai avanti tu“, il volto del ragazzo quasi sbianca, poi la conduttrice riprende forza, chiede a Memo Remigi di entrare in studio e agli addetti in studio di portare delle sedie per cercare di proseguire.

Viene approntata immediatamente una seduta con appoggio per il piede di Mara infagottato da una fasciatura provvisoria “Io non mollo, me devono abbatte” ripete con una risata liberatoria.

“Io non mollo. Me devono abbattere!” Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

Forza Mara 💪🏻#DomenicaIn #prelemi pic.twitter.com/sYFHjLhMTG — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 21, 2021

Inizia l’intervista con il cantante, passano i minuti, in scaletta c’è anche l’intervento di Giuseppe Zeno ma Mara non riesce più a restare davanti alle camere. La sofferenza è evidente e si lascia andare ad un pianto cercando di non farsi vedere, manda in onda il trailer della fiction Blanca (in onda da domani su Rai 1) ma al rientro in studio Mara non c’è più.

A questo punto è stato opportuno chiudere la puntata anzitempo. I saluti sono affidati ad uno sconsolato Pierpaolo Pretelli che rimanda l’appuntamento a domenica prossima. Pochi minuti dopo, alle 17:07 minuti primi, Francesca Fialdini prende la linea in largo anticipo aprendo Da noi… a ruota libera così:

Stiamo andando in onda prima perché purtroppo Mara si è fatta male. Mara, un grandissimo in bocca al lupo, speriamo che tu non abbia nulla di preoccupante. Ci dispiace molto per quello che è successo. Un abbraccio a te e a tutta la squadra di lavoro perchè oggettivamente quando accadono queste cose cambiano molti equilibri.

A Mara, chiaramente, anche da parte di TvBlog l’augurio di una prontissima guarigione!