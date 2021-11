Domenica in e gli ospiti della decima puntata

Torna dopodomani l’appuntamento della domenica pomeriggio per tutta la famiglia fra intrattenimento, informazione e divertimento diretto e condotto da Mara Venier. Domenica in, lo storico contenitore della domenica pomeriggio della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo torna domenica 21 novembre a partire dalle ore 14 su Rai1 animato da Mara e dai suoi ospiti. Come di consueto qui su TvBlog vi diamo conto del menu del programma e dei piatti che Mara ed il suo team si preparano ad apparecchiare ai loro affezionati telespettatori.

Si parte da Gina Lollobrigida che sarà in studio ospite di Mara insieme al suo nuovo avvocato, Antonio Ingroia, che è stato chiamata dalla Gina nazionale per la causa che la vede contro il figlio che ha chiesto l’avvio della procedura di amministrazione di sostegno. Da Ballando con le stelle poi in studio a Domenica in ospite di Mara uno dei protagonisti del programma ovvero Morgan, che si racconterà e racconterà il suo percorso nel programma del sabato sera di Rai1, polemiche comprese.

Sempre da Ballando con le stelle a Domenica in Memo Remigi, mentre per una intervista a cuore aperto ospite della decima puntata di Domenica in la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Ospite ormai fisso di Domenica in il giovane Pierpaolo Pretelli che sarà protagonista di un balletto sulle note del celebre film americano “Dirty dancing, balli proibiti”, oltre che dello spumeggiante gioco telefonico.

Tutto questo dunque e ovviamente molto altro, nella decima puntata di Domenica in, in onda domenica 21 novembre a partire dalle ore 14 dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 diretto da Monica Maggioni.