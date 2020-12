Dopo che aveva annunciato l’intenzione di lasciare a fine stagione, noi di Blogo ci eravamo prontamente chiesti chi potesse prendere il posto di Mara Venier a Domenica In il prossimo anno. Avevamo avanzato alcune ipotesi più o meno realistiche, offrendo anche una rosa di nomi di conduttrici e di conduttori che potrebbero raccogliere l’eredità televisiva di zia Mara nello storico contenitore domenicale di Rai1.

Alcuni di questi nomi sono stati rilanciati nelle scorse ore da Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. In un video pubblicato sul suo account Instagram personale, Carraro ha detto (video in fondo al post) che al posto della moglie al timone di Domenica In vedrebbe una tra Antonella Clerici, Eleonora Daniele e Caterina Balivo.

La prima perché “è una tipo Mara, farebbe benissimo, ma non credo che lo farà“, la seconda perché “ha tanta gavetta alle spalle, è preparata, ha tutte le capacità professionalità per fare bene“, la terza in quanto è “spiritosa, bella ragazza, anche lei con tanta gavetta, mi piace molto“.

Tra gli uomini Carraro ha indicato Alberto Matano, “che ha fatto un’ottima prova a Vita in diretta” e Pierluigi Diaco, “che è un po’ più anarchico, ma è una persona intelligente ha un gran cuore e una grande sensibilità“. Non citato Carlo Conti, che ad ottobre scorso aveva scherzosamente vestito i panni del padrone di casa a Domenica In per intervistare la Venier, ma Carraro ha spiegato che “lui è impegnato nelle prime serate“.

“Tutti gli altri non mi piacciono“, ha aggiunto Carraro, che in apertura di video aveva notato come in questi giorni si fossero in qualche modo candidate per il futuro di Domenica In Francesca Fialdini e Maria Teresa Ruta.

Per la cronaca, è arrivata tra i commenti al video postato su Instagram da Carraro la risposta da parte della Daniele, attualmente impegnata a Storie italiane su Rai1: