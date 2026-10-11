Domenica In, anticipazioni 11 ottobre 2026: gli ospiti della puntata

Domenica In torna su Raiuno con Mara Venier alla conduzione. La puntata dell’11 ottobre 2026 vedrà tante presenze illustri tra cinema e televisione per parlare delle novità che coinvolgono piccolo e grande schermo.

Domenica In torna con una nuova puntata. La stagione della celebre trasmissione di Raiuno è partita spedita, siamo di fronte a un’edizione spartiacque. Mara Venier aveva promesso alcune novità e così è stato. Il programma presenta le certezze dello scorso anno, nella figura di Tommaso Cerno accompagnato anche da Enzo Miccio, con qualche rinnovamento anche in ottica di costruzione della scaletta.

È necessaria qualche settimana di rodaggio per capire in che modo i telespettatori hanno preso questi cambiamenti di formato. Necessari per dare ulteriore lustro a una trasmissione che accompagna le domeniche degli italiani da anni. Gli ospiti di puntata, per quanto riguarda la messa in onda del programma, saranno diversi e tutti importanti.

Domenica In, ospiti di puntata: le presenze illustri in studio l’11 ottobre 2026

Al Bano sarà ospite della terza puntata di “Domenica In” condotta da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, e in onda domenica 11 ottobre alle 14 su Rai 1. Il cantautore si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi con i brani “È la mia vita” e “Nel sole”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Lo spazio “Amici miei” sarà interamente dedicato alla seconda puntata di “Ballando con le Stelle”, in onda stasera, sabato 10 ottobre, su Rai 1. In studio ci saranno: Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Alessandro Matri, Riccardo Rossi, Francesca Fialdini, Rosanna Lambertucci, Moreno Amantini ed Enzo Miccio per una speciale classifica Top5 dedicata al programma.

Quando e dove vedere la trasmissione

Gli attori Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti interverranno per presentare il film “Sotto a chi tocca”, di cui quest’ultimo è regista. Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno ospiteranno Leonardo Bove e Kean Talingdan, due dei ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, che saranno presenti con le rispettive mamme. L’attore Massimiliano Caiazzo, interverrà per presentare il film “Je so’ pazzo”, dedicato a Pino Daniele, per la regia di Nicola Prosatore. Per “Il pranzo della domenica”, Savino Zaba sarà a Cellino San Marco. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

La puntata di Domenica In è disponibile anche su RaiPlay dove è possibile trovare le repliche delle precedenti stagioni. L’applicazione ufficiale della Rai consente anche di fare un lavoro d’archivio basato sulle visualizzazioni degli utenti. Inoltre diventa fondamentale nell’esercizio del voto online. L’app consente di esprimere la propria preferenza per quanto riguarda alcuni format come Ballando Con Le Stelle o Sanremo, dimostrazione ulteriore che una nuova epoca televisiva sta cominciando.