Risiko – Sfide di potere torna in seconda serata su Canale 5: la politica e i cambiamenti del mondo spiegati da Federico Rampini

Canale 5 rimane attivo rispetto all’evoluzione dell’informazione in relazione alle scelte di politica internazionale vigenti. Cologno Monzese ha sempre fatto dell’approfondimento un proprio vessillo, ma da qualche hanno ha scelto di alzare l’asticella. L’informazione politica è molto presente sulle reti Mediaset, ma grande attenzione viene messa anche alle dinamiche della politica stessa. Oltretutto non soltanto in relazione all’Italia. Pier Silvio Berlusconi si è chiesto chi informa giovani e meno giovani del mondo che cambia e in che modo quest’informazione viene veicolata.

La risposta, a un’interrogativa indiretta, è semplice e veloce: in pochi sanno davvero cosa sta succedendo nel Paese e perchè. Non è mancanza di capacità, si tratta di letture sommarie veicolate dalla mole di informazioni che l’utente medio riceve quotidianamente. Legge di tutto, tra social, radio e tv, ma capisce un quarto di quello che affronta. Il motivo è dovuto alla poca volontà di capire cosa si cela dietro ogni strategia politica e sociale.

Risiko – Sfide di potere torna su Mediaset

In pochissimi hanno la forza e le capacità di spiegarlo, tra questi c’è senz’altro Federico Rampini che torna con una nuova edizione di Risiko – Sfide di potere. 4 appuntamenti in seconda serata su Canale 5 a partire dall’8 ottobre 2026. Cosa si fa? Viene articolato il racconto della politica estera, come avveniva nella scorsa stagione, senza però limitarsi alla spiegazione del particolare. Si affronta il generale. Ovvero le ripercussioni che le scelte della politica globale hanno all’interno della quotidianità.

Se i confini del mondo, attualmente, sono sempre più labili, bisogna partire da un presupposto molto semplice e coinvolgente: quel che accade oltreoceano ci riguarda. Per questo Rampini parte dagli Stati Uniti come punto di vista e analisi. Ciò che sta succedendo dalle parti di Trump, con relative scelte e condizionamenti, influenzerà la filosofia e la politica occidentale nel prossimo futuro. Le elezioni di mid-term in America restano un importante crocevia. Rampini, durante Risiko, partirà da questo per poi capire tutto il resto. Un mosaico che andrà componendosi puntata dopo puntata.

Quando e dove vedere la trasmissione

Il valore aggiunto di Risiko – Sfide di potere è proprio la capacità di mettere insieme propositi e azioni della politica per restituire al pubblico una visione d’insieme. Senza lesinare su quelle che poi saranno le prospettive del prossimo futuro. Ecco perché la trasmissione è seguita anche dai giovanissimi, poiché la storia spesso si studia ma manca una vera e propria contenstualizzazione all’interno della contemporaneità. Rampini la offre strizzando l’occhio ai grandi talk show esteri, mettendo insieme divulgazione e inchiesta. “Risiko – Sfide di potere” è un programma Videonews prodotto da Simona Ercolani (Stand By Me) per RTI-Mediaset. L’appuntamento è in seconda serata su Canale 5, a cominciare dall’8 ottobre 2026. Le singole puntate sono disponibili anche su Mediaset Infinity.