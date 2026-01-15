Risiko – Sfide di potere, una scommessa vinta per Federico Rampini: la geopolitica in parole semplici

La geopolitica non è per tutti. Questo è quello che viene, spesso, ribadito quando ci troviamo di fronte al mondo che cambia. Una materia così importante, da alimentare il dibattito e le curiosità più disparate, che viene approfondita in maniera sporadica. Soltanto come appendice alla cronaca. Canale 5 ha voluto fare di più, Mediaset – che continua a interrogarsi sul mondo che cambia – porta all’attenzione del pubblico televisivo “Risiko – Sfide di potere”.

Un nuovo programma scritto e condotto da Federico Rampini, con la collaborazione di Tommaso Franchini. La regia, invece, è di Giacomo Frignani. Il format coltiva l’ambizione di spiegare la geopolitica a chiunque, non è immediato imparare le dinamiche che animano gli attuali equilibri e le decisioni dei leader mondiali. Grazie a Rampini, però, diventa possibile affrontare un discorso comune che dimostra quanto certi argomenti, pur essendo spinosi, possano essere esplicati in maniera chiara, diretta e senza orpelli. In modo tale che, anche l’utente medio, possa avere un ritorno specifico di quel che accade nel mondo.

La geopolitica sul piccolo schermo

Se è vero che il concetto di confine è cambiato, è altrettanto lecito aspettarsi di poter arrivare a New York soltanto premendo un tasto del telecomando. Non è paragonabile a un viaggio in compagnia delle persone amate, ma può ugualmente aprire gli occhi su quello che il mondo sta vivendo. Un excursus completo, senza omissioni e lontano da manierismi, lo offre Rampini che parla di quello che conosce meglio – data la sua esperienza sul campo – e si circonda di una redazione pronta che impreziosisce i suoi approfondimenti con servizi e collegamenti. L’apporto di Videonews, in tal senso, è fondamentale.

Al debutto di questo format non si può non parlare dell’America di Trump, decisa a intraprendere una battaglia commerciale senza precedenti. Rampini, tuttavia, non si accontenta di sottolineare l’ovvio: vuole far capire a chi ascolta e guarda come si è arrivati a questo. All’affermazione di un nuovo leader che prepara un rinnovato ordine mondiale, persino le convinzioni più radicate possono essere disarcionate e messe in discussione di fronte a una mappa completa di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Le strategie nei palazzi della politica, il malcontento in strada. È tutto collegato e rispecchia uno status comune che non riguarda soltanto il presente e futuro dello Zio Sam.

I punti di forza

Questi intrecci, collegamenti e le relative motivazioni risultano essere – a una prima occhiata – un fardello difficile da portare. Rampini, tuttavia, rende accessibile ogni passaggio facendo leva su una dialettica importante e un’immediatezza concettuale che evita incastri proponendo soluzioni. “Risiko – Sfide di potere” è molto più di una semplice retrospettiva sugli equilibri del mondo, si presenta come una finestra sull’attualità che non vuole alimentare convinzioni o garantire una morale. Si accontenta, per questo è particolarmente accattivante per il pubblico, di sciogliere nodi e perplessità. Suscitando interesse persino in chi di geopolitica non si era mai occupato.

Gli ascolti sono netti: il programma ha ottenuto il 15% di Share con picchi della trasmissione che portano al 32%, per un totale di 2.960.000 spettatori. Il dato più importante, nello specifico, è quello che riguarda il target di pubblico che va dai 15 ai 34 anni. I giovani portano la trasmissione al 16,8% di gradimento.

Il contributo dei giovani

Una porzione di platea televisiva fondamentale perchè il programma si pone l’obiettivo di spiegare il mondo che cambia proprio a coloro che il mondo potrebbero cambiarlo nell’immediato futuro. Le nuove generazioni guardano Rampini come fosse un ‘faro’ perchè, magari, integrano quello che leggono sui testi accademici attraverso testimonianze dirette. Un interesse vivo che si alimenta passaggio dopo passaggio. Risiko – Sfide di potere ha dimostrato che spiegare la geopolitica con parole semplici, senza essere superficiali, è possibile.