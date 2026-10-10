Tu Sì Que Vales, anticipazioni 10 ottobre 2026: Maria De Filippi tra nuovi talenti e performance spettacolari

Il sabato sera di Canale 5 torna protagonista con Tu Sì Que Vales. La nuova edizione del programma targato Mediaset vede sempre al centro il talento di persone comuni che scelgono di mettersi in gioco di fronte a un pubblico. A differenza de La Corrida, storico programma televisivo portato alla ribalta da Corrado Mantoni, a Tu Sì Que Vales non si presentano soltanto ed esclusivamente dilettanti allo sbaraglio. Troviamo anche professionisti di ogni genere che, magari, sono alla ricerca di un’ulteriore occasione di fronte al pubblico di Canale 5.

Una giuria popolare esprimerà la propria opinione con i voti di Paolo Bonolis, Rudi Zerby, Luciana Littizzetto e Maria De Filippi a fare da contraltare. La nuova puntata del 10 ottobre 2026 vedrà anche performance inedite che non c’è ancora stato modo di valutare nel corso delle precedenti edizioni del format. I casting per partecipare alla trasmissione in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset sono sempre aperti: è sufficiente andare sul sito di Witty TV per formulare la propria candidatura.

Tu Sì Que Vales nel prime time di Canale 5

Non ci sono limiti nelle discipline da proporre: si può cantare, ballare, esibirsi in qualsiasi altro tipo di numero artistico o addirittura è possibile portare alla ribalta qualcosa di mai visto prima. L’importante è farsi avanti, poi sarà la redazione del programma a valutare la peculiarità eventuale di ciascun utente. In questo mix di esibizioni e possibilità si cela lo spettacolo che ogni sabato sera alimenta ascolti, pubblico e critica. Anche se i numeri della prima puntata sono risultati leggermente più bassi rispetto all’esordio dello scorso anno, questo è valso anche per il principale programma sulla rete concorrente, il pubblico continua a preferire la trasmissione di Cologno Monzese.

Quindi, nel corso dell’edizione, sarà importante gettare il cuore oltre l’ostacolo e proporre alcune novità. La prima riguarda la conduzione del programma: Giulia Stabile ha lasciato il posto a Elisabetta Canalis. La quale, già nella prima puntata dello show, ha dato prova di trovarsi a proprio agio nei panni di cerimoniera al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Poi ritroviamo Sabrina Ferilli, in veste di rappresentante della giuria popolare. Da qualche anno, però, è una vera e propria outsider del programma.

Quando e dove vedere la puntata del 10 ottobre 2026

I suoi siparietti, con la collaborazione di Giovannino, suscitano sempre un sorriso in più ai telespettatori. Arriviamo, dunque, al ritorno di Belen Rodriguez: l’argentina è stata per anni conduttrice del programma, in questa nuova edizione ricopre un ruolo diverso ma pur sempre importante. La nota performer sudamericana è colei che valuta le esibizioni dei vip nella LipSync Battle. Momento del gioco in cui i vip si cimentano a cantare in playback le canzoni dei propri idoli, con la collaborazione di amici e colleghi che variano di puntata in puntata.

Lo stesso schema si riproporrà anche sabato 10 ottobre 2026 con tanti ospiti speciali e altrettante sorprese. Squadra che vince non si cambia, dunque, e Mediaset riparte dalle proprie certezze. Tu Sì Que Vales è una di queste e i numeri, finora, danno ragione a un successo che non sembra scalfirsi con l’usura del tempo. Il talento collettivo continua a fare la differenza, anche in termini di Auditel. L’appuntamento è in prima serata su Canale 5 subito dopo La Ruota della Fortuna. La nuova puntata è disponibile anche su Mediaset Infinity con tutte le altre repliche del programma. Sono presenti anche le puntate delle stagioni precedenti.