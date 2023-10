L’appuntamento irrinunciabile per il pubblico di Rai1 è fissato per domenica 29 ottobre quando dagli studi romani Frizzi della Rai andrà in scena la settima puntata di Domenica in. Prosegue dunque il cammino del programma domenicale di Rai1 diretto e condotto da Mara Venier. Prosegue come sempre con il suo carico di ospiti, che andiamo ad anticiparvi.

Domenica in e il talk su Ballando con le stelle

Appuntamento anche domenica con il talk su Ballando con le stelle che vedrà presenti in studio per parlare della seconda puntata dello show di Milly Carlucci alcuni protagonisti del programma. Saranno presenti in studio in questo spazio Paola Perego, Simona Ventura, Carlotta Mantovan, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Minnie Minoprio.

Solenghi, Lopez ed il gioco sui 70 anni della Tv con Barbara Foria

Fra gli ospiti della settima puntata di Domenica in, questi già segnalati dal blog di Davide Maggio, ci sono poi il regista Ferzan Ozpetek, Paola Cortellesi, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Gli ultimi due racconteranno il loro nuovo lavoro teatrale “Dove eravamo rimasti“. Solenghi e Lopez saranno poi protagonista del gioco dedicato ai 70 anni della televisione, insieme a Mara. Conduttrice del gioco Barbara Foria.

Lino Banfi fra l’intervista e l’Avanspettacolo

Spazio poi ad una lunga intervista a Lino Banfi, tornato in tv come concorrente di Ballando con le stelle. La partecipazione a Domenica in del nonno d’Italia non si limiterà solamente ad una intervista, ma sarà protagonista anche di un momento di spettacolo, ricordando i suoi inizi proprio nell’avanspettacolo. Spazio poi ad una presenza internazionale che TvBlog vi ha già anticipato qualche tempo fa. Si tratta del mitico gruppo britannico dei Take That.

Appuntamento dunque per la settima puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier a domenica 29 ottobre dalle ore 14 su Rai1.