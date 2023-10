Evidentemente è il fine settimana delle boy band quello che sta per arrivare su Rai1. Se Milly Carlucci nel suo Ballando con le stelle è pronta ad ospitare i Pooh nel delicatissimo ruolo di ballerini per una notte, pure Domenica in pesca in quel mondo per i suoi ospiti. Nella settima puntata di Domenica in, infatti, Mara Venier è pronta pure lei ad ospitare una boy band. Ospiti di domenica 29 ottobre 2023 della nuova emissione di Domenica in saranno i Take That.

I Take That a Domenica in

Boy band iconica degli anno novanta, i Take That hanno trascinato e trascinano migliaia e migliaia di fans nei loro concerti. La celebre band sta per pubblicare un nuovo lavoro musicale. Si tratta di This life, in uscita il prossimo 24 di novembre. Da questo nuovo album è stato tratto il primo singolo dal titolo “Windows” in uscita in questi giorni. Questo pezzo per altro è la loro prima composizione musicale originale in oltre cinque anni ed è il biglietto da visita di “This life“.

“Windows” il singolo del nuovo album “This life”

L’ultimo album pubblicato dai Take That è stato “Wonderland” nel 2017. I Take That hanno annunciato il loro ritorno in Europa con un tour previsto per l’estate del 2024. Il tour si chiama “Life under the state tour” e vedrà il trio composto da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald esibirsi in ben 19 concerti all’aperto in 8 paesi in tutta Europa la prossima estate. Saranno quattro le date in Italia del tour europeo del Take That.

Il tour dell’estate 2024 dei Take That in Italia

Si parte da Piazza Castello a Marostica il 7 di luglio, per passare poi alla Cavea dell’Auditorium Morricone di Roma l’8 di luglio. Quindi appuntamento a Piazza Duomo a Trani il 10 luglio, quindi al Sequoie Music Park di Bologna l’11 di luglio.

Prima di tutto questo però l’appuntamento live è da Mara Venier alla settima puntata di Domenica in, dalle ore 14 di domenica 29 ottobre su Rai1.

Il video del singolo “Windows”