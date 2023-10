C’è una novità nel cast di BellaMa’, la trasmissione di Pierluigi Diaco in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai2 a partire dalle ore 15.25. Infatti, dalla puntata di martedì 7 novembre ad occuparsi della rubrica La Posta del cuore insieme a Rosanna Vaudetti ci sarà Minnie Minoprio. La regina delle showgirl, 81 anni, prenderà il posto di Maria Giovanna Elmi, che per alcune settimane si trasferirà all’estero. Si tratta di una sostituzione momentanea, che andrà avanti fino a fine anno, quando la fatina della tv rientrerà in Italia.

Minnie Minoprio è stata ospite della trasmissione pomeridiana di Rai2 martedì scorso: quasi un’ora di intervista, con alcuni passaggi deliziosi, l’omaggio canoro a Mina (ha cantato splendidamente E se domani) e una vitalità contagiosa. L’attrice, cantante e scrittrice britannica (è nata a Ware con il nome di Virginia Anne Minoprio) naturalizzata italiana farà parte anche della compagnia sanremese di BellaMa’, ossia di quel gruppo di personaggi che commenterà il quinto Festival consecutivo di Amadeus, in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024.

Minnie Minoprio su The Voice Senior: “Come fare il servizio militare”

Durante l’intervista con Diaco, la soubrette che visse il periodo d’oro negli anni ’80 ha dato spettacolo quando le è stato chiesto un commento sulla sua recente partecipazione a The Voice Senior: “È stato come fare il servizio militare, eravamo 100 concorrenti all’inizio… Un bellissimo programma, ma speravo di poter inciuciare un po’ di più… io sono amica dei giudici, volevo un ambiente meno restrittivo“. Diaco che, causa ridarola per le parole della Minoprio su “Er pescetto” si è assentato per qualche secondo dallo studio, ha chiosato così, sornione: “Ci siamo fatti amici quelli di The Voice Senior!”

Gli ascolti di BellaMa’

È oggettiva la crescita di ascolti di BellaMa’ rispetto alla scorsa stagione (ieri 503.000 telespettatori, share 5,95%). Attualmente il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai2 viaggia intorno ad una media superiore al 5% di share, con un aumento di oltre 2 punti percentuali rispetto a quella del 2022. Il commento del conduttore affidato all’Adnkronos: “I risultati premiano il nostro lavoro di squadra, ma la stagione è lunga. Mi sento solo di ringraziare i vertici dell’azienda per la serenità con cui mi consentono ogni giorno di preparare un programma tutto prodotto da risorse interne“.