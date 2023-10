Gli ascolti tv del mercoledì, con film, fiction e Chi l’ha visto?. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie Anima Gemella ha registrato 2.286.000 telespettatori, share 13,47%. Su Rai 1 il film Atto di fede ha registrato 1.976.000 telespettatori, share 11,77%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.414.000 telespettatori, share 6,98% e nel programma 1.830.000, 11,38%. Su Italia 1 il film Mortal Kombat ha registrato un netto di 1.090.000 telespettatori, share 6,22%. Su La7 Una giornata particolare – Cristoforo Colombo: La Scoperta dell’America ha ottenuto 993.000 telespettatori, share 5,94%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 958.000 telespettatori, share 7%. Su Tv8 X Factor 2023 ha registrato 472.000 telespettatori, share 3,1%. Su Rai 2 la serie Corpo libero ha ottenuto un netto di 417.000 telespettatori, share 2,38%.Su Nove il film Poli oppposti è stato visto da 403.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.392.000, 21,25%; Affari Tuoi 4.779.000, 23,17%; Striscia la notizia su Canale 5 3.108.000 telespettatori, share 14,97%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 579.000 telespettatori, share 2,80% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.159.000, 5,97% e a seguire Via dei Matti n.0 1.020.000, 4,99%, Il cavallo e la torre 1.401.000, 6,76%; Un posto al sole 1.849.000, 8,89%. NCIS su Italia 1 registra 1.467.000 telespettatori, share 7,06% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 912.000 telespettatori, share 4,41% e nella seconda 871.000, 4,18%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.820.000 telespettatori, share 8,74%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 473.000 telespettatori, share 2,27% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 642.000 telespettatori, share 3,10%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.024.000, 22,15%, e nel game 4.188.000, 25,15%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.825.000 telespettatori, share 14,52% e nel game un netto di 2.744.000, 17,27%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 435.000, 2,70%, mentre Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 329.000, 1,77%, e nel game 415.000, 2,04%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 792.000 telespettatori, share 4,29%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 602.000 telespettatori, share 3,03%, mentre su La7 Padre Brown 249.000, 1,62%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 431.000 telespettatori, share 11,74%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 918.000, 19,66%; a seguire Storie italiane 896.000, 20,49%, e 952.000, 17,23%, ed È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.624.000, 16,53%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 537.000 telespettatori, share 8,72%, e nella seconda 899.000, 9,42%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 262.000, 5,47%, nel programma 248.000, 5,27%, Re-Start 195.000, 4,53%; Elisir nella presentazione 205.000, 4,43%, e nel programma 338.000, 5,93%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 656.000, 5,78%; Passato e Presente 526.000, 4,19%. Su Canale 5 Mattino Cinque ha ottenuto 885.000 telespettatori, share 19,03% e 808.000, 18,72%, con Forum a 1.548.000, 20,86%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 276.000 telespettatori, share 4,16% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 115.000 telespettatori, share 2,15% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 224.000, 2,25% e La signora in giallo 593.000, 4,88%. La7 ha ottenuto con Omnibus 188.000 telespettatori, share 4,15%, nel segmento News 117.000, 2,98% e nel Dibattito 196.000, 4,12%; quindi Coffee Break 193.000, 4,38% e L’aria che tira 242.000, 4,20% e L’aria che tira Oggi 421.000, 4,12%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.552.000, 12,94%, e nel programma 1.423.000, 14,95%; Il paradiso delle signore 1.666.000, 20,05%; La vita in diretta nella presentazione 1.492.000, 18,30%, e nel programma 2.105.000, 21,08%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 614.000, 5,41%; Bella ma’ ha registrato 503.000 telespettatori, share 5,95%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 612.000, 7,57%, e Geo 1.191.000, 11,82%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.613.000 telespettatori, share 20,56%, Terra Amara 3.032.000, 24,96%, Uomini e donne (live) 2.609.000, 26,44% e nel finale 2.046.000, 24,05%, Amici di Maria De Filippi 1.788.000, 21,54%; La promessa 1.670.000, 20,61%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.373.000, 16,64%, nella seconda 1.231.000, 12,67% e nei Saluti 1.124.000, 10,21%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 570.000 telespettatori, 4,62%, mentre Cold Case 302.000, 3,34%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 881.000 telespettatori, 7,70% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 399.000, 4,63%, e il film Quel certo non so che un netto di 279.000, 3%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 350.000 telespettatori, share 2,97%, nel programma 380.000, 4,22% e nel segmento Focus 327.000, 4,03%. C’era una volta… il Novecento un netto di 154.000, 1,45%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 439.000 telespettatori, share 7,68%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 ha registrato 314.000 telespettatori, share 3,46%; Storie di donne al bivio 178.000, 4,71%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 526.000, 8,27%. Su Italia 1 il film Speed ha registrato un netto di 363.000, 6,16%. Su La7 il film Paradise Road un netto di 101.000, 2,04%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.192.000, 25,25%; ore 20:00 4.718.000, 23,98%.

Tg2 ore 13:00 1.608.000, 13,16%; ore 20:30 995.000, 4,80%.

Tg3 ore 14:30 1.336.000, 11,18%; ore 19:00 2.062.000, 13,71%.

Tg5 ore 13:00 2.692.000, 22,56%; ore 20:00 3.858.000, 19,30%.

Studio Aperto ore 12:25 1.100.000, 11%; ore 18:30 574.000, 4,83%.

Tg4 ore 12.00 350.000, 4,55%; ore 18:55 565.000, 3,65%.

Tg La7 ore 13:30 595.000, 4,71%; ore 20:00 1.435.000, 7,17%.

Dati AUDITEL™