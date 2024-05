Ascolti tv giovedì 16 maggio 2024: Viola come il mare a 2,4 mln (15%), Tutto per mio figlio a 2 mln (12%)

Gli ascolti tv del giovedì con tanti film, fiction, doc e con il ritorno di Cannavacciuolo con Cucine da Incubo.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie Viola come il mare ha ottenuto 2.375.000 telespettatori, share 15,10%. Su Rai 1 il film tv Tutto per mio figlio ha registrato 1.922.000 telespettatori, share 11,92%. Su Italia 1 il film Red è stato visto da 1.339.000 telespettatori, share 7,95%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 1.031.000, 7,79%. Su La7 PiazzaPulita 980.000 telespettatori, share 7,73%. Su Rai 2 il film Prey 791.000, 4,49%. Su Rai 3 il doc Fuori dal fango è stato visto da 738.000 telespettatori, share 4,08%. Su Nove Comedy Match 737.000 telespettatori, share 4,26%. Su Tv8 il film Casino Royale 340.000, 2,25%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.238.000, 22,42%; Affari tuoi 5.202.000, 25,51%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.063.000 telespettatori, share 15,03%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 628.000 telespettatori, share 3,04% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.064.000, 6% e a seguire La gioia della musica 869.000, 4,66%, Il Cavallo e la Torre 1.277.000, 6,53%; Un posto al sole che registra 1.725.000, 8,38%. NCIS su Italia 1 registra 1.229.000 telespettatori, share 6,10% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 626.000 telespettatori, share 3,14%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.674.000 telespettatori, share 8,24%, mentre su Tv8 Tris per vincere ha ottenuto 388.000 telespettatori, share 1,93% e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 605.000 telespettatori, share 3,02%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.931.000, 24,27%, e nel game un netto di 4.059.000, 27,08%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 1.902.000 telespettatori, share 17,01% e nel game 2.877.000, 21,25%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 558.000, 3,25%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 501.000 telespettatori, share 2,98%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 581.000 telespettatori, share 3,34%, mentre su La7 Padre Brown 193.000, 1,41%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 401.000 telespettatori, share 12,50%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 929.000, 20,29%; a seguire Storie Italiane 731.000, 17,78%, e 760.000, 14,41%; È sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.654.000, 16,69%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 529.000 telespettatori, share 8,93%, e 918.000, 9,72%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto 267.000, 5,61%, e nel segmento Extra 226.000, 5,08%, ReStart 194.000, 4,66%, Elisir nella presentazione 180.000, 4,17%, e nel programma 345.000, 6,33%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 520.000, 4,57%; Passato e Presente 452.000, 3,52%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 830.000 telespettatori, share 18,22% e 726.000, 17.70%, con Forum a 1.379.000, 18,92%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 247.000 telespettatori, share 4,26% e su Rete 4 Tempesta d’amore 235.000, 5,69%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 227.000 telespettatori, share 4,34% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 653.000, 5,67%. La7 ha ottenuto con Omnibus 187.000 telespettatori, share 4,09%, nel segmento News 136.000, 3,45% e nel Dibattito 188.000, 4%; quindi Coffee Break 200.000, 4,80% e L’aria che tira 257.000, 4,63% e L’aria che tira Oggi 370.000, 3,66%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.609.000, 12,93%, e nel programma 1.375.000, 12,90%, Il Paradiso delle Signore 2 945.000, 10,60%; La Vita in diretta nella presentazione 1.611.000, 19,55%, e nel programma 2.100.000, 22,17%. Su Rai 2 Giro d’Italia ha registrato un netto di 1.198.000 telespettatori, share 12,22%: Giro in diretta 1.117.000, 10,11%; Giro all’arrivo 1.730.000, 19,44%; Processo alla Tappa 741.000, 8,96%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 565.000, 6,74%; Geo 980.000, 10,09%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.685.000 telespettatori, share 20,89, Endless Love 2.538.000, 21,10%, Uomini e donne (live) 2.857.000, 27,27%, e nel Finale 2.011.000, 22,17%; Amici di Maria De Filippi 1.852.000, 20,78%; La promessa 1.664.000, 20,14%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.399.000, 16,96%; nella seconda 1.344.000, 14,69% e nel segmento I Saluti 1.332.000, 12,89%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 387.000 telespettatori, 3,09%, mentre The Mentalist 330.000, 3,79%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 421.000 telespettatori, 4,49% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film Il conquistatore un netto di 347.000, 3,78%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 400.000 telespettatori, share 3.40%; nel programma 347.000, 3,56% e nel segmento Focus 247.000, 2,89%. C’era una volta… il Novecento 145.000, 1,56%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 445.000 telespettatori, share 7,24%. Su Rai 2 Appresso alla musica 308.000, 2,62%; Generazione Z 164.000, 2,90%. Su Rai 3 Solo per amore 371.000, 2,95%; Tg3 LineaNotte 201.000, 3,15%. Su Italia 1 il film Una spia e mezzo un netto di 357.000, 6,45%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.929.000, 22,68%; ore 20:00 4.276.000, 23,87%.

2.929.000, 22,68%; 4.276.000, 23,87%. Tg2 ore 13:00 1.635.000, 13,64%; ore 20:30 1.060.000, 5,43%.

1.635.000, 13,64%; 1.060.000, 5,43%. Tg3 ore 14:30 1.402.000, 11,93%; ore 19:00 1.694.000, 12,70%.

1.402.000, 11,93%; 1.694.000, 12,70%. Tg5 ore 13:00 2.739.000, 22,58%; ore 20:00 3.604.000, 19,71%.

2.739.000, 22,58%; 3.604.000, 19,71%. Studio Aperto ore 12:25 1.166.000, 11,71%; ore 18:30 477.000, 4,41%.

1.166.000, 11,71%; 477.000, 4,41%. Tg4 ore 12.00 356.000, 4,59%; ore 18:55 431.000, 3,23%.

356.000, 4,59%; 431.000, 3,23%. Tg La7 ore 13:30 516.000, 4,01%; ore 20:00 1.388.000, 7,60%.

Dati AUDITEL™