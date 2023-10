Uomini e Donne, puntata oggi 25 ottobre 2023: cosa è successo

Uomini e Donne, la puntata di mercoledì 25 ottobre in diretta su Tvblog. Ecco cosa succede, minuto per minuto, nel trono Classico e Over.

Nuova puntata oggi, mercoledì 25 ottobre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa stagione sono Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri siamo venuti a conoscenza di un bacio tra Elena e Maurizio. I due sono usciti insieme. “Nel salire in ascensore c’è stato un momento intenso e c’è stato questo bacio a stampo”. Gianni e Tina credono che Elena e Maurizio siano d’accordo per costruire una storia solo per visibilità, ma lei nega di essere d’accordo con Maurizio e dice che la visibilità la danneggia. Gianni critica le sue parole. “Non sono qui per cercare visibilità ma per cercare qualcosa di speciale che forse ho trovato”.

Gemma intanto insinua che tra Maurizio ed Elena ci sia stato qualcosa di più. La stessa Gemma comunque non è rimasta con le mani in mano, per lei è arrivato un uomo che la vuole conoscere, un 61enne agente immobiliare.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 25 ottobre 2023

Tempo di crisi per Aurora e Marco. Sembra che la loro frequentazione sia arrivata al capolinea. Nel frattempo Silvio, invece, ha nuovamente discusso con Donatella, la dama che sta frequentando. Anche il loro rapporto sembra essersi messo pericolosamente in bilico.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

