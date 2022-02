C’è ancora un bel pezzo di stagione da fare per Mara Venier e la sua Domenica IN, intanto nella puntata di oggi abbiamo appreso della data di chiusura di questa quarantaseiesima edizione. L’occasione per annunciarla è arrivata al termine della lunga e intima chiacchierata con Michele Bravi (tra gli ospiti annunciati in anteprima su TvBlog), tra i partecipanti al fortunato 72° Festival di Sanremo che ci siamo lasciati alle spalle giusto 7 giorni fa proprio con lo speciale del contenitore domenicale.

Il cantante ha colto l’occasione per ricordare le date del suo tour, previste in primavera inoltrata. Per la Zia Mara un’occasione per poter riabbracciare Bravi, con cui ha instaurato un ottimo feeling come da lei sottolineato più e più volte già nello speciale Sanremese e rimarcato oggi durante l’intervista: “Mi farebbe piacere se la prossima volta fossi io ad intervistare te” afferma il cantante, la conduttrice accetta: “Sarebbe bello! Noi tanto finiremo i primi di giugno…”

Uno degli autori da dietro le quinte le indica la data esatta dell’ultima puntata, sarà domenica 5 giugno. Mara scherza: “Così presto? No Coletta dai! Facci andare avanti su!” e l’ironia della conduttrice non può non farci ricordare che, nelle ultime due edizioni, Domenica IN ha prima battuto e poi eguagliato il record di puntate trasmesse.

Nel 2020 la data di chiusura della stagione numero 44 fissata inizialmente per il 14 giugno, venne fatta slittare di due settimane (28 giugno) prolungando il programma pochi giorni dopo il solstizio d’estate. Sorte analoga capitata un anno fa quando, nonostante gli Europei di calcio di mezzo, il programma terminò il 27 giugno 2021. Per questa stagione Mara Venier (salvo clamorosi cambiamenti dell’ultimo momento) potrà iniziare le vacanze anzitempo e chissà, magari ricaricare le pile in vista di un ipotetico ritorno il prossimo settembre.

Certo, magari è prematuro parlarne, ma d’altronde noi l’abbiamo scritto in tempi non sospetti: il format di Domenica IN è collaudato e si chiama Mara Venier.