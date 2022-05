Domenica 22 maggio a partire dalle ore 14 resta fissato l’appuntamento con lo show del pomeriggio del giorno di festa di Rai1 Domenica in, come sempre diretto e condotto da Mara Venier. Un nuovo carico di ospiti, temi ed argomenti che andranno ad arricchire la scaletta made in Mara e di cui da queste colonne siamo in grado di anticiparvi alcuni ingredienti.

Si parte da un uomo, anzi un personaggio, che di certo non passa inosservato, stiamo parlando di Gianluca Vacchi, che sarà ospite della puntata numero trentasei di questa sfavillante stagione di Domenica in. Uomo controverso, di grande carisma che ha cavalcato l’universo virtuale del web come pochi hanno saputo fare. La dimostrazione di questa sua qualità è certificata dai milioni di seguaci, dicasi followers, che lo seguono appunto sui social. Tutto questo e molto altro sarà certamente raccontato nella lunga e franca intervista nella prossima puntata di Domenica in. Vacchi per altro è protagonista di un documentario dal titolo “Mucho mas” in cui si racconta a 360 gradi e disponibile sulla piattaforma Prime Video dal 25 di maggio.

Si torna poi a parlare dell’Eurovision song contest 2022 grazie al collegamento con uno dei suoi conduttori, ovvero Mika. Ovviamente con l’ex giudice di X Factor si parlerà anche di altro. Il mondo delle sette note poi non sarà rappresentato dal solo Mika, ospiti di zia Mara anche i mitici Ricchi e poveri e con loro alcuni dei successi storici dei nostri “Abba“. Collegamento poi con Maria Falcone in occasione dei 30 anni dalla strage di Capaci dove il magistrato Giovanni Falcone fu ucciso da Cosa nostra insieme alla moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della sua scorta: Antonio Mortinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Si parla di sport e non solo di sport con Federica Pellegrini, mentre per tornare alla musica, ospite di Domenica in il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2022 Luigi Strangis. Per Mara poi la giornata televisiva non terminerà con i titoli di coda di Domenica in, appena terminato il programma partirà per Milano dove prenderà parte alla puntata serale del varietà di Rai3 condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa. Non solo, zia Mara sarà fra i protagonisti dell’appuntamento del sabato pomeriggio di Rai3 Tv Talk.